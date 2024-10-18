Defense Express: ВСУ перехватили инициативу на одном из направлений 18.10.2024, 12:22

Навязали свои правила игры.

В Курской области Вооруженные силы Украины имеют успехи. На одном из участков фронта они перехватили инициативу. Об этом в комментарии «Эспрессо» рассказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Курская операция продолжается. Анализ показывает, что операция приносит необходимые результаты, которые были запланированы. Российскому агрессору уже навязаны правила игры, перехвачена инициатива на одном из направлений», — отметил Рябых.

По словам военного эксперта, сейчас Украина может более свободно действовать именно на территории противника.

«Обеспечив не перенос боевых действий на территорию Сумской и Черниговской областей, что планировали российские агрессоры», — подчеркнул Рябых

Он добавил, что Курская операция дает свои положительные результаты, а ВСУ уничтожают потенциал противника в тех условиях, которые являются для них наиболее комфортными, чем то, что нам навязывает РФ на востоке Украины.

В Генштабе ВСУ сообщили, что операция в Курской области продолжается.

«Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории», — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com