Польша ужесточит условия выдачи карт поляка 14 18.10.2024, 13:04

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Что изменится.

Новая миграционная стратегия, одобренная правительством Польши, предусматривает ужесточение правил выдачи карт поляка. В частности, вернется требование к соискателям подтверждать знание польского языка, пишет Rzeczpospolita.

Карта поляка появилась в 2007 году и дает ряд льгот иностранцам, которые могут подтвердить свое польское происхождение, — например, возможность получить гражданство в ускоренном порядке. С тех пор карту получили более 206 тысяч человек, в основном беларусы и украинцы.

Чтобы получить документ, соискатель должен доказать, что по крайней мере один из его родителей, бабушек или дедушек, прабабушек или прадедушек имел польское гражданство или польскую национальность. Однако в правительстве Польши намерены ужесточить правила выдачи карт поляка — в качестве ответа «на сообщения о злоупотреблениях» со стороны заявителей, например, использовании поддельных документов для подтверждения польских корней.

Как сообщил изданию гражданин Беларуси, поляк по происхождению, о подобных злоупотреблениях «известно уже много лет».

«Когда Польша запустила в Беларуси программу „Карта поляка“, вокруг нее возникла целая индустрия. Разные компании за щедрый гонорар находили документы [о польском происхождении] и организовывали собеседования в консульстве. Сколько там было фейков — никто не знает», — рассказал собеседник.

Он добавил, что «сомнения вызывает» также практиковавшаяся выдача документа активистам польских организаций, не имеющим, однако, польских корней или не способным их доказать. Например, по данным на июнь 2022 года, карту поляка получили 912 членов Союза поляков Беларуси, которые не подтвердили свое польское происхождение.

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский также сообщил, что консульские и дипломатические учреждения страны выявляют нарушения при подаче документов на карту поляка. В основном речь идет о различных «помогаторах», которые предлагают услуги, например, по «подготовке к собеседованию с консулом» (платные курсы польского языка и «натаскивание» соискателей перед собеседованием) и «подготовке документов для подачи заявления».

Он признал, что «известны случаи подозрений в подлоге со стороны сотрудников местных архивов или судов». Польские консулы не могут расследовать эти дела, поэтому данных о масштабах такой практики нет.

Теперь в польском правительстве анонсируют ужесточение процедуры выдачи карт поляка. Прежде всего вернется требование о знании польского языка. Также, вероятно, выдавать документы будут только людям с польскими корнями, но не активистам польских организаций, не способным подтвердить свое происхождение.

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