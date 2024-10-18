В Беларуси активизировались сезонные мошенники 1 18.10.2024, 13:40

Как работают схемы.

В Беларуси уже есть пострадавшие от мошенников, которые предлагают новогодние товары и зимние шины для автомобилей.

Мошенники действуют по отработанной схеме. Как правило, в Instagram создают страницы, замаскированные под интернет-магазины или тематические странички. Потенциальным жертвам предлагают купить товар по предоплате по заниженным ценам и во время «специальных и уникальных» акций.

К примеру, жительница Витебска заказала искусственную ель в Instagram. В личной переписке покупательницу убедили, что по полной предоплате одним платежом она сэкономит половину стоимости товара, а елку ей доставят до двери через пару дней. В итоге она перевела на указанный счет 345 рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.

С наступлением холодов, предупреждают в милиции, активизировались и продавцы несуществующих зимних шин. По такой же схеме предлагают купить шины за полцены.

Белорусам рекомендуют проверять подлинность магазина, в котором хотите совершить покупку, есть ли у продавца сайт, внесенный в торговый реестр. Созданная в соцсетях страница может быть наполнена фотографиями, украденными из настоящих онлайн-каталогов, а отзывы — фейковыми. Кроме того, заоблачные скидки и слишком низкие цены также должны насторожить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com