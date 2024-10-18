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В Беларуси активизировались сезонные мошенники

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  • 18.10.2024, 13:40
В Беларуси активизировались сезонные мошенники

Как работают схемы.

В Беларуси уже есть пострадавшие от мошенников, которые предлагают новогодние товары и зимние шины для автомобилей.

Мошенники действуют по отработанной схеме. Как правило, в Instagram создают страницы, замаскированные под интернет-магазины или тематические странички. Потенциальным жертвам предлагают купить товар по предоплате по заниженным ценам и во время «специальных и уникальных» акций.

К примеру, жительница Витебска заказала искусственную ель в Instagram. В личной переписке покупательницу убедили, что по полной предоплате одним платежом она сэкономит половину стоимости товара, а елку ей доставят до двери через пару дней. В итоге она перевела на указанный счет 345 рублей, после чего с ней перестали выходить на связь.

С наступлением холодов, предупреждают в милиции, активизировались и продавцы несуществующих зимних шин. По такой же схеме предлагают купить шины за полцены.

Белорусам рекомендуют проверять подлинность магазина, в котором хотите совершить покупку, есть ли у продавца сайт, внесенный в торговый реестр. Созданная в соцсетях страница может быть наполнена фотографиями, украденными из настоящих онлайн-каталогов, а отзывы — фейковыми. Кроме того, заоблачные скидки и слишком низкие цены также должны насторожить.

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