Путин «заморозил» Россию 2 Виктория Зубкова, planeta.press

18.10.2024, 14:29

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Вышло по Фрейду.

В сентябре 2022 года президент РФ заявил, что Россия не будет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь, если Европа будет принимать решения политического характера, противоречащие заключенным контрактам. «И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — пригрозил Владимир Путин по Фрейду, ведь именно лиса, а не волк в сказке «Лиса и Волк» — негативный персонаж, который всем врет.

Европа в 2022 году не замерзла, а в 2024-м заявила, что может обойтись без российского газа. Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс заявила, что ЕС может заменить поставляемый через Украину российский газ после завершения контракта в январе. «Я подтвердила министрам, что мы готовы к окончанию контракта между Россией и «Нафтогазом». Есть варианты замены 14 млрд куб. м российского газа», — сказала она по итогам встречи с министрами энергетики стран Евросоюза. По ее словам, продолжению использования российского газа «нет никаких оправданий». «ЕС может прожить без российского газа… Я хочу четко сказать, что это не необходимость, а политический выбор, причем опасный», — отметила она.

На Россию же с первых дней очередного отопительного сезона сыплются проблемы. Например, в 400-тысячной Твери отопление по документам дали 9 октября, но в сотнях домов, а также в части школ, детсадов и медучреждений батареи превратились в ледышку. В регионе снежит, а температура воздуха по ночам падает ниже нуля, но власти отбиваются от возмущенных граждан «низким давлением в системе». Помимо отопления, в части домов в Твери нет горячей воды из-за ремонта теплосетей, который начался аккурат накануне отопительного сезона.

В РФ проблемы не только с отоплением и горячим водоснабжением, но и с электричеством. Например, в Иркутской области власти призвали граждан покупать печи. «Без печи жить — это, термин такой, беспечность. Вам как главе семьи нужно думать о надежном теплоснабжении и переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев», — заявил начальник регионального управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Сергей Малинкин в ходе встречи с представителями правительства области, муниципалитета и энергетиками. Потребители должны в первую очередь сами беспокоиться о своем здоровье и сохранять «живучесть», не надеясь на власти. Якобы наличие резервных источников питания в доме является обязанностью граждан и на период ремонта они должны сами обеспечивать себя теплом и не «зимовать на одном проводе».

Про «один провод» Малинкин сказал неспроста, ведь на днях Россия попросила Азербайджан и Грузию рассмотреть возможность импорта электроэнергии на случай аварий. Недавний энергоколлапс на юге РФ поставил вопрос о состоянии всей энергетической системы страны. Летом в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, аннексированном Крыму и Севастополе миллионы граждан остались без света.

Российские электросети изношены, необходимы серьезные вложения в их ремонт. Общий износ сетей, по разным оценкам, достигает 50–70%. Также существует «непокрываемый дефицит мощности» в регионах России, который требует строительства новых электростанций.

Общий износ коммунальных сетей в РФ составляет порядка 40%, в некоторых регионах он достигает 80%. Как заявил в феврале в ходе правительственного часа в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин: «Основная причина аварийности в ЖКХ – это прежде всего состояние коммунальной инфраструктуры. Сегодня ЖКХ нуждается в комплексной модернизации». Когда в январе на фоне сильных морозов жители ряда регионов РФ столкнулись с перебоями в энергоснабжении и отключениями тепла, на совместном заседании комитета по контролю и комитета по строительству и ЖКХ Госдумы курирующий коммунальную сферу вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что, по предварительным данным, для наведения порядка в этой сфере потребуется в целом около 4,5 трлн руб. Но никто летом восстановлением инфраструктуры в России не занимался, так как не до нее, да и денег нет. Единственное решение, которое предлагает российская власть своему народу — просто повышать тарифы для того, чтобы были деньги хотя бы на ликвидацию аварий.

Для сравнения, в текущем году расходы федерального бюджета на армию и силовиков составляют 11,1 трлн руб., или порядка 210 млрд руб. в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов. Для примера, Еврейская автономная область тратит в год 15,3 млрд рублей — в два раза меньше ежедневных военных расходов России, и неудивительно, что она по итогам прошлого года входит в тройку регионов РФ с самым низким качеством жизни. Так что в условиях дефицита и сокращения расходов на все, кроме войны и содержание госаппарата, тепло и свет в России может стать мечтой.

Виктория Зубкова, planeta.press

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