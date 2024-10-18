Туск: План победы Украины будет заново оценен после президентских выборов в США 3 18.10.2024, 14:43

ДОНАЛЬД ТУСК

Позиция Польши остается неизменной.

План победы Украины, презентованный в Брюсселе президентом Владимиром Зеленским будет заново оцениваться — в зависимости от результатов выборов президента США 5 ноября 2024 года, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает агентство PAP.

Премьер-министр отметил на пресс-конференции после саммита Евросоюза в Брюсселе 17 октября о том, что в теме плана победы Украины в ЕС «никто не ожидал гармонии», поскольку среди стран Евросоюза нет единодушия по данному вопросу (а украинское вступление в НАТО в документе значится первым пунктом).

Туск напомнил, что когда впервые возник вопрос о вступлении Украины в Альянс (во время президентства Леха Качиньского в 2005—2010 гг. — ред), Польша была за «открытие перспективы НАТО для Украины.

«Она (позиция Польши — ред.) не изменилась. В этом отношении мы солидарны с Украиной», — заявил польский премьер.

По словам Туска, на сегодняшний день сложно оценить, насколько реалистичен план победы, презентованный президентом Владимиром Зеленским, поскольку многое будет зависеть от результата президентских выборов в США.

«На данный момент мы ждем результатов выборов в США, этого никто не скрывает», — подытожил Туск.

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