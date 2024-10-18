закрыть
18 октября 2024, пятница, 15:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

НАТО будет противостоять России в Арктике из космоса

  • 18.10.2024, 14:56
НАТО будет противостоять России в Арктике из космоса

Обнародован план.

НАТО обнародовало план создания сети спутниковой связи военного назначения для Арктики. Западные страны стали готовиться к противостоянию в северных регионах с Россией и даже Китаем.

В рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13 членов альянса договорились реализовать инициативу Northlink по созданию космических систем связи в Арктике с использованием действующих коммерческих спутников, сообщает Politico. План предусматривает «использование услуг спутниковых группировок» для создания надежной «международной сети связи для Арктики», заявили в НАТО.

Альянс не управляет собственными спутниками. Но в 2018 г. он назвал космос пятым театром военных действий, и на следующий год на американской авиабазе Рамштайн в Германии был открыт специальный космический командный центр.

Вооруженные силы России активизировали деятельность в арктическом регионе. В ответ США начали готовиться к возможному военному конфликту с ней и Китаем, который включает Арктику в сферу интересов, определяемых термином «новый стратегический рубеж», — наряду с киберпространством, открытым морем и космосом. В июле Пентагон предупреждал в обновленной арктической стратегии, что Россия предпринимает «дестабилизирующие» действия на Крайнем Севере, направленные против США, Канады и их союзников, в том числе пытается глушить сигналы системы глобального позиционирования (GPS) и осуществляет «полеты военных самолетов, которые проводятся непрофессионально, в нарушение международного права и обычаев». Также Пентагон указывал на активизацию военно-морского сотрудничества в регионе между Москвой и Пекином.

Среди членов НАТО арктические территории имеют Дания, Исландия, Канада, Норвегия и США, а также недавно вступившие в альянс Швеция и Финляндия. Эти страны плюс Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали соглашение о развитии Northlink.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь