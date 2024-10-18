НАТО будет противостоять России в Арктике из космоса 18.10.2024, 14:56

Обнародован план.

НАТО обнародовало план создания сети спутниковой связи военного назначения для Арктики. Западные страны стали готовиться к противостоянию в северных регионах с Россией и даже Китаем.

В рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе 13 членов альянса договорились реализовать инициативу Northlink по созданию космических систем связи в Арктике с использованием действующих коммерческих спутников, сообщает Politico. План предусматривает «использование услуг спутниковых группировок» для создания надежной «международной сети связи для Арктики», заявили в НАТО.

Альянс не управляет собственными спутниками. Но в 2018 г. он назвал космос пятым театром военных действий, и на следующий год на американской авиабазе Рамштайн в Германии был открыт специальный космический командный центр.

Вооруженные силы России активизировали деятельность в арктическом регионе. В ответ США начали готовиться к возможному военному конфликту с ней и Китаем, который включает Арктику в сферу интересов, определяемых термином «новый стратегический рубеж», — наряду с киберпространством, открытым морем и космосом. В июле Пентагон предупреждал в обновленной арктической стратегии, что Россия предпринимает «дестабилизирующие» действия на Крайнем Севере, направленные против США, Канады и их союзников, в том числе пытается глушить сигналы системы глобального позиционирования (GPS) и осуществляет «полеты военных самолетов, которые проводятся непрофессионально, в нарушение международного права и обычаев». Также Пентагон указывал на активизацию военно-морского сотрудничества в регионе между Москвой и Пекином.

Среди членов НАТО арктические территории имеют Дания, Исландия, Канада, Норвегия и США, а также недавно вступившие в альянс Швеция и Финляндия. Эти страны плюс Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург и Нидерланды подписали соглашение о развитии Northlink.

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