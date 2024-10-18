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В Барановичском районе продают клуб за 660 рублей  

  • 18.10.2024, 15:09
В Барановичском районе продают клуб за 660 рублей  

И еще несколько лотов, стоимость которых существенно снижена.

В октябре и ноябре на электронных торгах покупателям будет предложено несколько зданий в Барановичах, стоимость которых существенно снижена. Какие есть варианты, журналисты издания «Наш Край» посмотрели на сайте «Брестоблимущество». 

Повторно на аукцион выставлено двухэтажное здание на ул. Притыцкого, в котором располагался филиал Беларусбанка. Здание с сооружениями и право аренды земельного участка подешевели на 80%, и теперь стоимость лота составляет 310 тысяч рублей.

На столько же доступнее стало и здание учебного корпуса на ул. Комсомольской. Теперь оно предлагается за 116,7 тыс. руб.

71 821 руб. – такова начальная цена за незавершенное строение на Слонимском шоссе, 43Ж. 

Здание клуба выставлено на продажу в деревне Ягодной. Здание более 90 кв. м. плюс участок в 12 соток в Барановичском районе продается всего за 661,05 руб.

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