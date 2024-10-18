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Что происходит с белорусским рублем перед выходными?

  • 18.10.2024, 15:59
  • 1,706
Что происходит с белорусским рублем перед выходными?

Актуальные курсы валют.

По итогам торгов в пятницу, 18 октября, доллар подешевел почти на 2 копейки и опустился ниже психологической отметки в 3,3 рубля. Об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

К концу недели курс доллара установился на уровне 3,2948 рубля.

Банки покупают доллар максимум по 3,278 рубля. Такой курс на 14:50 предлагал только БСБ-Банк, минимальный курс — 3,245 рубля у Цептер Банка.

В то же время купить доллар в обменниках можно минимум за 3,2845 рубля. Максимальный курс установил Приорбанк — 3,315 рубля.

Отметим, что на этой неделе доллар перешагивал отметку в 3,3 рубля. На максимуме его курс установился в четверг, 17 октября, — 3,3119 рубля.

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