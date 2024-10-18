Олаф Шольц: Путин просчитался

Олаф Шольц: Путин просчитался9
- 18.10.2024, 16:19
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Россия не сможет выдержать эту войну.
Правитель России Владимир Путин просчитался, он не сможет выдержать войну против Украины. Об этом в Берлине во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает DW.
По словам Шольца, Германия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.
При этом он подчеркнул необходимость избежать вовлечения НАТО в войну в Украине, потому что это «приведет к катастрофе».
«Наша позиция ясна. Мы максимально поддерживаем Украину. В то же время мы должны обеспечить то, чтобы НАТО не стала стороной конфликта, чтобы эта война не привела к еще большей катастрофе. Мы прекрасно осознаем эту ответственность, и никто не может с нас ее снять», - подчеркнул канцлер ФРГ.
В свою очередь Байден отметил необходимость «не расслабляться и не уставать». Он также поблагодарил Шольца и правительство ФРГ за «неутомимую» работу над тем, чтобы «Украина победила, а Путин проиграл»:
«Нужно продолжать поддержку до тех пор, пока Украина не получит справедливого и устойчивого мира».