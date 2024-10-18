В США испытали огромную беспилотную подлодку Orca
- 18.10.2024, 16:31
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Как ее хотят использовать.
Военно-морские силы США провели испытания беспилотной подводной лодки Orca (XLUUV) от компании Boeing, в рамках которой судно совершило 48-часовой автономный подводный заплыв. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на Interesting Engineering.
Сообщается, что в ходе испытаний Orca работала под водой полностью автономно, многократно всплывая для подзарядки аккумулятора. Миссия также продемонстрировала передовые возможности подлодки, в частности способность развертываться в удаленных местах.
В издании описывают подлодку Orca как «огромную» и «сверхвыносливую» автономную платформу, которая обеспечивает беспрецедентную грузоподъемность, гибкость выполнения задач и надежность.
Судно способно совершать заплывы на 6 500 морских миль, что позволяет выполнять длительные операции. Подлодка может совершать экспедиции по океану, следить за дном и проводить длительные операции на морском дне. Модульная конструкция позволяет внедрять широкий перечень полезных нагрузок.
Как отмечают в издании, варианты применения Orca еще определяются. Целью подлодки могут быть верфи и порты противника. Кроме того, ее можно использовать в рискованных операциях, таких как установка мин в узких водных путях.
Технические характеристики подлодки Orca:
длинна — 15,5 метра;
ширина — около 2,5 метра;
длинна грузового отсека — около 10 метров;
максимальный вес полезной нагрузки — 8 тонн;
скорость — около 3 узлов (5,6 км/ч).