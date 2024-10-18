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«Это уже не просто шантаж или бряцание оружием»

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  • 18.10.2024, 16:51
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«Это уже не просто шантаж или бряцание оружием»
Фото: Getty Images

Пхеньян рвет связи с Сеулом.

КНДР объявила о полном разрыве связей с Южной Кореей. Официальный отказ от курса на нормализацию двусторонних отношений теперь закреплен в конституции Северной Кореи, а Республика Корея в ней названа враждебным государством, сообщает FREEДОМ.

Северная Корея подорвала участки автомобильных и железных дорог, связывающих ее с Южной Кореей. Подрывы произошли на северокорейской территории. В Минобороны КНДР сообщили, что военные саперы взорвали 60-метровые участки дорог, тем самым окончательно заблокировав любое сообщение между странами. В Сеуле осудили этот шаг и обвинили Пхеньян в продолжении эскалации.

«То, что Северная Корея сделала, взорвав межкорейские дороги к северу от линии Кёнги и линии Донхэ, является нарушением межкорейского соглашения. Мы рассматриваем это как ненормальный акт и решительно осуждаем это», — заявил представитель Министерства объединения Республики Корея Ку Байонг-Сам.

Для КНДР отсутствие автомобильного и железнодорожного сообщения может быть полезно в случае предполагаемых боевых действий, считают военные аналитики. В Associated Press подрыв назвали «символическим выражением злости». В Пхеньяне же объяснили реакцией на якобы запуск Южной Кореей беспилотников с антиправительственными листовками.

«Это неизбежная и законная мера, принятая в соответствии с требованиями конституции КНДР, которая четко определяет Республику Корея как враждебное государство, и необходима для усиления обороны южной границы», — говорится в публикации северокорейского государственного информационного агентства KCNA.

На протяжении десятилетий Северная Корея формально выступала за объединение с Южной. В конституциях обеих стран было прописано стремление к суверенитету над всей территорией полуострова. Но в декабре 2023 года Ким Чен Ын заявил, что примирение с Сеулом больше не является целью Пхеньяна. В октябре 2024-го парламент КНДР внес изменения в основной закон и признал Южную Корею враждебным государством.

Ссылаясь на якобы враждебность Сеула, в Северной Корее отчитались о мобилизации почти 1,5 млн граждан, которые будто бы горячо желают уничтожить противника.

- КНДР постепенно настраивается на путь милитаризма. Они испытывают все больше ракет, испытывают ядерное оружие, проводят кибератаки на разные страны мира и таким образом пополняют свою казну, они укрепляют военное сотрудничество с РФ. Очевидно, что они двигаются в сторону эскалации. Это уже нельзя воспринимать как какое-то давление, шантаж или бряцание оружием, — комментирует политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Северная Корея — одна из самых «подсанкционных» стран мира вместе с Россией, Ираном, Сирией и Венесуэлой. Большинство возможных экономических ограничений в отношении Пхеньяна уже применили. Чтобы усиленно мониторить выполнение санкций в отношении КНДР, США, Южная Корея и Япония создали новый механизм.

- Потенциал того, что это станет серьезным усилием по привлечению к ответственности и отслеживанию шагов, которые Северная Корея предпринимает в рамках целого ряда провокационных действий, вполне реален. Мы с нетерпением ожидаем, что этот механизм обретет силу в предстоящие месяцы и годы, — заявил заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл.

Инициатива «Многосторонняя группа по мониторингу санкций» возникла после того, как Китай воздержался, а Российская Федерация отклонила предложение обновить состав экспертов ООН, которые уже более 15 лет контролировали выполнение ограничений в отношении КНДР.

Курт Кэмпбелл уточнил, что вето России, вероятно, было связано с докладом ООН о поставках северокорейской военной техники и боеприпасов в РФ. В последнее время Москва и Пхеньян сотрудничают все более активно. КНДР теперь предоставляет российской армии не только оружие, но и людей. А Россия готовится ратифицировать договор о всеобъемлющем, в том числе военном, партнерстве с Северной Кореей.

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