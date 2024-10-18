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В Жабинке тепловоз раздавил грузовик с двумя мужчинами в кабине

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  • 18.10.2024, 16:57
  • 1,066
В Жабинке тепловоз раздавил грузовик с двумя мужчинами в кабине

Обошлось без жертв.

Вчера днем 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ» с пассажиром на борту двигался по территории предприятия в Жабинке и не остановился перед железнодорожными путями.

В результате столкновения с тепловозом грузовик перевернулся и получил серьезные повреждения.

Как сообщает МЧС, водителю удалось самостоятельно покинуть кабину. Пассажир оказался зажатым в искореженном кузове, но, к счастью, остался жив. Спасатели оперативно освободили мужчину и передали его медикам для дальнейшей помощи.

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