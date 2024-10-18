Глава Пентагона высоко оценил дальнобойные дроны Украины 2 18.10.2024, 17:09

Ллойд Остин

Ракеты намного дороже.

Украинские дальнобойные беспилотники являются эффективным и точным вооружением. Также их преимуществом является низкая стоимость по сравнению с ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра обороны США Ллойда Остина.

Он отметил, что Украина с большим успехом использует свои дальнобойные беспилотники для нанесения ударов. В частности, украинские защитники недавно смогли атаковать склады с боеприпасами стратегического уровня, что повлияло на поле боя.

Остин обратил внимание, что Украина может сама производить такие беспилотники, а также быстро расширить производство.

- Дроны доказали свою эффективность и точность. Если учесть тот факт, что одна ракета с точным наведением стоит в некоторых случаях около миллиона долларов, а эти беспилотники они могут производить в огромных количествах за меньшую стоимость. Так что если посмотреть на баланс и эффект, который создается на поле боя, я думаю, что это отличный потенциал, - уточнил министр.

Остин также подчеркнул, что как Украина будет использовать такой потенциал, - решать только ей.

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