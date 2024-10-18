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Белорусам предлагают туры на Мальдивы по цене квартир

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  • 18.10.2024, 17:17
Белорусам предлагают туры на Мальдивы по цене квартир

Есть ли спрос?

Если вы считаете, что отдых — это дорогое удовольствие, значит, вы еще не пробовали отмечать Новый год на Мальдивах. Одна семья решилась на приключение под пальмами и приобрела тур по цене квартиры. О том, что такая сделка состоялась, в своем Instagram написала директор столичного турагентства.

Судя по посту, забронирован тур на Мальдивы в отеле Emerald Maldives Resort & Spa (атолл Раа) на 13 ночей с проживанием в номере Family Beach Villa with Pool. Питание — по программе «все включено». Состав туристов — три взрослых и один ребенок. Даты тура: 19 декабря 2024 года — 1 января 2025 года, что совпадает с празднованием Нового года. Общая стоимость тура — 42 354,15 доллара, или 143 157,03 рубля.

— Безусловно, дорогостоящие сделки в нашем агенстве существуют, и это не предел по стоимости. Кстати, заостряю ваше внимание, что это только за проживание, человек отдельно приобрел билеты бизнес-класса на самолет. Для отелей такого уровня подобная стоимость и ценообразование — норма. Тем более не забываем, что это за четырех человек. Это вилла «фэмили» с двумя отдельными комнатами и санузлами с прямым выходом к океану. Отель очень высокого уровня. Но, если смотреть непосредственно под запрос (13 ночей на Новый год), вы убедитесь, что на многие отели такая стоимость.

Ну и плюс в стоимость заложены туристические сборы, трансфер на гидросамолете, новогодний и рождественский ужины. Это также повлияло на стоимость данного тура, — рассказывает директор турагентства.

Почему такая высокая цена:

Новогодние праздники — это пиковый сезон для туризма, что автоматически увеличивает цены на проживание.

Вилла с бассейном — одна из самых дорогих категорий номеров на курорте.

Система «все включено» предполагает неограниченное питание и напитки, что также увеличивает расходы.

Продолжительность тура — 13 ночей, что существенно увеличивает общую стоимость.

Что за отель?

Emerald Maldives Resort & Spa — семейный отель на атолле Раа с 120 виллами площадью от 127 до 708 м². Курорт предлагает пакет Platinum All Inclusive, включающий питание в четырех ресторанах и напитки в двух барах. В инфраструктуру входят спа-центр с девятью кабинетами, фитнес-центр с оборудованием Technogym, а также детский клуб.

Домашний риф находится в шаговой доступности от любой виллы, а периметр острова включает 1,5 км пляжа с белым песком. Остров сам по себе зеленый и компактный, идеально подходит для прогулок и спокойного отдыха.

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