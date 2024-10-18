Осьминоги и рыбы объединяются для совместной охоты: исследование

Осьминоги и рыбы объединяются для совместной охоты: исследование1
- 18.10.2024, 17:46
Это выяснили немецкие ученые после 120 часов подводных наблюдений.
Осьминоги, известные своим одиночным образом жизни, активно участвуют в совместной охоте с рыбами. К таким выводам пришли немецкие ученые после 120 часов подводных наблюдений.
Выяснилось, что осьминоги для охоты не только присоединяются к рыбам, но и берут на себя роль лидера в этом процессе. Они меняют свои стратегии в зависимости от того, с какой рыбой охотятся. Иногда, если что-то идет не так, молюски «наказывают» своих неудачливых компаньонов легким ударом щупальца.
Рыбы, такие как барабульки, помогают осьминогу находить места с едой (с моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой), а потом он решает, когда начинать охоту. Осьминог, помимо прочего, использует свои щупальца, чтобы доставать добычу из труднодоступных мест.
Несмотря на совместные усилия, добыча не делится — ее получает тот, кто поймает первым.
Ученые не исключает, что одни и те же особи часто объединяются для охоты: и осьминоги, и их соратники-рыбы являются территориальными существами.
Осьминогов многие зоопсихологи считают самыми умными среди всех беспозвоночных по многим показателям: поддаются дрессировке, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры. Узнают людей, привыкают к тем, кто их кормит. Если проводить с осьминогом достаточно времени, он становится ручным.