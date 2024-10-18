Зеленский рассказал о «плане Б» в войне
- 18.10.2024, 18:17
Многое будет решаться на выборах в США.
Переход к «плану Б» для Украины состоится в том случае, если политика США относительно военной помощи изменится после ноябрьских выборов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, пишет unian.net.
«Такая ситуация, что главный донор в помощи Украине - Соединенные Штаты. И если их политика после выборов изменится, вот эти изменения и есть «план Б». То есть политика США сама по себе будет влиять на развитие этой войны, или на развитие окончания войны», - сказал он.
При этом Зеленский не знает, какими именно могут быть эти изменения в политике США, ведь результат американских выборов невозможно предсказать заранее. Так же украинский президент отмечает, что в предвыборный период кандидаты могут озвучивать различные заявления в поддержку Украины или против нее.
«А как оно будет после - никто не знает. Потому что сегодня они борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо для их государства. Для нас - не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе, потому что мы - в войне», - сказал Зеленский.