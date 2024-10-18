Лукашенко выдал свой страх

Лукашенко выдал свой страх6
- 18.10.2024, 18:28
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Два вывода из тирады диктатора.
Странное заявление от Александра Лукашенко прозвучало 17 октября во время его встречи с участниками белорусских антарктических экспедиций. И было совершенно не к месту. Рассказывая о планах по освоению Антарктики, белорусский диктатор неожиданно перешел к вопросам геополитики. И стал объяснять присутствующим, почему Беларусь надо включить в переговорный процесс по Украине.
Из этой тирады можно сделать несколько выводов, пишет Юрий Гнидин для UDF:
— Первое. Какие-то кулуарные консультации по урегулированию вооруженного конфликта в Украине между Западом, Киевом и Москвой уже идут. И Лукашенко об этом знает. Но его в качестве самостоятельной политической фигурой, судя по всему, ни одна из сторон не рассматривает.
Второе. Согласно документам ООН, Беларусь является соучастником вооруженной агрессии против Украины. Ведь с территории республики в феврале 2022 года на Киев шли российские танковые колонны. И Лукашенко страшно боится, что, урегулировав вопросы с Россией, на Банковской вспомнят о нем. Возможно, даже контрибуцию потребуют, либо помогут воинам из Полка Калиновского организовать ответный танковый поход, ну, например, на Гомель.
И придет ли тогда ему на помощь «российский союзник»? А даже если и придет, то захочет ли потом вывести свои танки из Беларуси. Так что этот «клочок земли» вполне может стать для Владимира Путина утешительной компенсацией за провал украинкой спецоперации «Z».
Видимо, в этом и состоит главный страх Лукашенко. Остаться один на один с Путиным. Тем более, что «ошейник» на него хозяин Кремля уже надел.