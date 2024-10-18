В Донецкой области оккупанты, вероятно, расстреляли раненого бойца ВСУ
- 18.10.2024, 18:49
Он был безоружным.
В Нью-Йорке в Донецкой области оккупанты расстреляли, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ, сообщил в пятницу, 18 октября, Офис генерального прокурора.
По данным прокуратуры, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий получил ранение и был взят в плен оккупантами после захвата здания, в котором он находился.
«Безоружного защитника, который лежал на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи Фенольного завода на территории поселка Нью-Йорк», — говорится в сообщении.
По факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, правоохранители начали досудебное расследование под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.