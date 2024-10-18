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Азиатские страны впервые участвовали во встрече НАТО

  • 18.10.2024, 19:10
Азиатские страны впервые участвовали во встрече НАТО

На фоне растущей агрессивности России, Китая и КНДР.

Сотрудничество четырех диктатур, желающих перевернуть мировой порядок и тем или иным способом участвующих в войне против Украины, заставляет демократические страны Азии укреплять отношения с союзниками на другой стороне земного шара.

Высокопоставленные чиновники Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии в четверг впервые участвовали во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает Politico. До сих пор их представители лишь присутствовали в качестве гостей на трех последних годовых саммитах лидеров стран альянса.

Генеральный секретарь организации Марк Рютте назвал «чрезвычайно позитивным» то, что «эти четыре страны все более и более активно участвуют в работе НАТО, поскольку угрозы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, конечно же, связаны с тем, что происходит здесь, и нельзя просто разделить мир».

Четыре страны, которые некоторые наблюдатели уже объединяют в новую «ось зла» CRINK (Китай, Россия, Иран, Северная Корея), так или иначе участвуют в развязанной Россией войне в Украине:

Иран более двух лет поставляет ей беспилотники и в последнее время – ракеты;

КНДР отправила несколько миллионов артиллерийских снарядов, в последнее время добавила ракеты, а теперь еще – и живую силу (по информации Южной Кореи, 12 тысяч солдат, а согласно заявлению Владимира Зеленского – 10 тысяч);

Китай и Гонконг стали центрами перевалки запрещенных к поставкам в Россию западных электронных компонентов, к тому же Китай, как утверждают США, сам обеспечивает ее некоторыми станками и технологиями, которые используются при производстве вооружений; в четверг Вашингтон впервые ввел санкции против китайских компаний за поставку дронов для путинской армии.

Кроме того, все эти страны ведут все более агрессивную политику в своих регионах. Причем Россия действует на два фронта, продолжая атаковать Украину на западе и поддерживая КНДР военными технологиями на востоке; Москва и Пхеньян также договорились об оказании друг другу военной помощи. В свою очередь, Северная Корея все более активно реализует ракетную и ядерную программы, отказалась от цели мирного объединения с Южной Корее и на днях взорвала приграничные дороги. Иран при посредничестве поддерживаемых им вооруженных группировок, таких как ХАМАС в секторе Газа, «Хезболла» в Ливане, хуситы в Йемене, разжигает конфликты на Ближнем Востоке. Китай же наращивает ядерный арсенал, ужесточает контроль над участками Южно-Китайского моря, угрожает соседним странам, таким как Филиппины, и стремится подчинить Тайвань. В понедельник в ходе масштабных учений китайская армия отрабатывала блокаду острова.

«Мы, конечно, разделяем беспокойство по поводу наращивания Китаем мощного военного потенциала», – сказал Рютте. США, Нидерланды и Великобритания входят в число тех членов НАТО, что выступают за укрепление связей с теми странами региона, что пытаются противостоять китайской политике. В конце октября Нидерланды возглавят поездку ведущих дипломатов НАТО в Австралию и Новую Зеландию; недавно США организовали аналогичный визит в Южную Корею и Японию.

Последнюю, в свою очередь, недавно возглавил бывший министр обороны Сигеру Исиба, который намерен укреплять обороноспособность страны на фоне растущих угроз со стороны России, Китая и Северной Кореи.

Не все страны НАТО готовы расширять связи в азиатском регионе. Франция возглавила противников открытия нового офиса в Токио, настаивающих на том, чтобы альянс сосредоточился на укреплении позиций в своем родном регионе – Северной Атлантике. Центральноевропейские страны особенно активно предупреждают об угрозе военного конфликта в Европе из-за растущих агрессивных аппетитов Путина.

Хотя азиатские страны не входят в формальные структуры НАТО, они развивают военно-техническое сотрудничество. Оно уже находится на высоком уровне, и «я всегда ищу новые возможности», сказал Politico министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, ссылаясь на недавние договоренности с Норвегией по производству ракет, с Германией – по поставке 100 бронемашин и с Францией – по совместному производству боеприпасов для Украины.

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