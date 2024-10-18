Политолог: Каждый пролет дрона демонстрирует, что Лукашенко слаб 18.10.2024, 19:45

В какой-то момент БПЛА может прилететь на Мозырский НПЗ.

В ночь с 17 на 18 октября в нашу страну из Украины залетели не менее 9 российских дронов-камикадзе. Украинский политолог Евгений Магда напоминает, что беспилотники над территорией Беларуси стали реальностью в июле этого года, пишет «Салiдарнасць»:

— Каждый пролет дрона демонстрирует, что Лукашенко слаб и не может быть гарантом безопасности Беларуси в том виде, который он пытается показать белорусам, – говорит эксперт. — Не удивлюсь, если несколько российских дронов прилетит, например, на Мозырский НПЗ.

И тогда белорусским властям будет очень сложно разбираться, чьи это беспилотники: сказать, что они российские, означает испортить отношения с Кремлем, сказать, что украинские — обострить отношения с Украиной, которые и без того не блещут.

Ничего странного в таких прилетах нет. Путин старается держать Лукашенко в тонусе, понимая, что выборы 2025-го будут совсем не такие, как в 2020-м. Но просто так дать Лукашенко снова стать главой Беларуси без проблем, сопротивления, думаю, это совсем не в интересах Кремля.

Желание Лукашенко принимать участие в мирных переговорах, по мнению эксперта, никого не интересует.

— Он сам назвал себя соагрессором. И поскольку его роль подчиненная, под Россией, вести с ним переговоры не имеет никакого смысла. В нашем регионе все хорошо понимают, что Лукашенко в данном случае ничего не решает и решать не может. Он будет просто шестеркой.

При этом для него участие в любых международных переговорах — это повышение собственной значимости. Поэтому Лукашенко постоянно над этим работает с настойчивостью, достойной лучшего применения, – считает Магда.

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