Что подталкивает Путина к переговорам Иван Яковина

18.10.2024, 20:51

Иван Яковина

Четыре причины.

Какие такие обстоятельства подталкивают президента РФ к переговорам, к тому, чтобы начать размышлять, по крайней мере, о том, как договариваться

Сейчас российские войска совершенно очевидно уже для всех и в России, и за ее пределами теряют наступательный потенциал. Тут причин несколько.

Первая причина, самая очевидная, погода. Начались дожди, дороги грунтовые раскисают и не дают возможности тяжелой техники быстро продвигаться. Там какие-то легкие транспортные средства еще туда-сюда ездят, а что-то более серьезное, более тяжелое, — нет. Поэтому сама природа препятствует быстрому продвижению российской армии.

Второе — Донбасса это, в первую очередь, касается. Чем дальше боевые действия отходят от Донецка на запад, тем там хуже развита дорожная сеть.

Я с самого начала этой войны говорил, российская армия может наступать только там, где хорошо развита дорожная сеть. В первую очередь, сеть железнодорожная. Вы знаете, наверняка, что Донбасс это второй по после Бенилюкса регион по количеству, по плотности железнодорожных дорог на квадратный километр. Поэтому российской армии там было очень удобно, быстро и легко наступать. Как только они выходят из этой суперкомфортной для себя зоны, наступать становится сложнее, тормозится наступление, потому что не вовремя подводят припасы, снаряды и так далее, нигде их хранить.

Понимаете, в степи собрать незаметно большую группировку довольно тяжело. Там людей негде размещать, спрятать их негде. Там логистика тяжелее, в степи и обороняться трудно, и наступать трудно, но наступать с учетом присутствия дронов, современной технологии вообще сложнее. Поэтому и затрудняется наступление российской армии. Это вторая причина, помимо погоды.

Третья причина — заканчивается боевая техника. Действительно сейчас уже OSINTеры со всех сторон говорят, что исчерпаны склады с боевой техникой, которые остались с советских времен, за три года израсходовали. Какая-то сломалась сама, которую перебили, что-то там заржавелое просто запустить не смогли. В общем, сейчас техники стало намного меньше, чем было ранее. А российское производство совсем небольшое, если сравнивать с советским. Но и советская тоже в нынешних условиях не справилась бы. Почему? Потому что Россия ежедневно теряет несколько десятков единиц техники. В таком же темпе восстанавливать эту технику просто сил и возможностей нет при современной российской экономике. Ну и самое важное, без техники, как вы понимаете, наступать тяжело.

И самое главное — нехватка людей. На крайне любопытное сегодня наткнулся сообщение одного из уральских пабликов. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пожаловался, что Минобороны РФ спустило региону «нереальный план по набору контрактников. Источники в окружении губернатора говорят о том, что крайне недоволен тем, что Минобороны требуют от Среднего Урала бесперебойно заключать контракты с десятками тысяч граждан для их дальнейшей отправки в зону специальной военной операции. Губернатор собирается через свои связи на федеральном уровне лоббировать снижение плана для области. Об этом говорят люди в его окружении. И ходят слухи, что губернатора вполне могут поддержать региональные промышленники и руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые жалуются на нехватку кадров. А также на риск невыполнения госзаказов, в том числе, и в оборонной сфере. Все это усугубляется массовым привлечением контрактников в ряды вооруженных сил России».

Смотрите, какая ситуация. Получается, что Урал — довольно развитой регион России. Там много заводов, много предприятий, промышленности. Там города-миллионники есть. Это не глухой угол какой-то. Губернаторы говорят, что столько людей у нас нет. Это не какой-то мертвый регион, где вообще нет людей. Это довольно населенная часть России. У нас нет столько народа. Мы не можем вам дать больше людей. Десятки тысяч людей мы вам поставить не в состоянии. Где-то и в других местах берите, у нас больше людей нет. Как вы понимаете, эта ситуация характерна не только относительно густонаселенного Урала, но и по всей РФ примерно то же самое. Люди заканчиваются. Особенно те быстро заканчиваются, кто хотел, мог и считал для себя возможным за деньги отправиться на войну. Собственно, губернатор говорит, что нам остается выдергивать, выскребать с заводов этих людей и отправлять их на фронт. Но тогда заводы остановятся, тогда не будет танков, тогда они будут сидеть на фронте без оружия.

Мы, кстати, много раз слышали раньше о том, что да, нехватка людей в российской армии, но я разговариваю довольно часто с украинскими военнослужащими, которые на фронте, они говорят — мы не видим эту нехватку, все равно они прут, как тараканы, тысячами. Но, я так понимаю, сейчас в значительной степени используются резервы. А вот новые резервы уже не пополняются. Не пополняются они, как мы впервые официально узнали от губернатора. Сейчас губернаторы, молча, сцепив зубы, поднимают расценки на наем каждого конкретного наемника. И вот уже 3 миллиона рублей, например, выплачивают за наемника в Белгородской области. Но, в принципе, система себя исчерпала. Массового набора людей уже не получается. Зэков выгребли. Бомжей, наркоманов почти не осталось. Я читал интересные заметки одного российского командира, он говорит — ну да, приезжают всякие бомжи, нарколыги, что мы с ними делаем? — первыми же в мясной штурм, потому что они нам нафиг не нужны. И командиру спокойнее на душе, потому что он знает, что эти ничего не учудят.

Видел в российских независимых СМИ статьи под заголовком «В бой идут одни старики». Дело в том, что у многих россиян предельный возраст подписания контракта — 70 лет. Многие ждут сейчас 70 лет и идут чуть ли не за 2 дня до дня рождения, подписывают контракт, получают 3 миллиона рублей и надеются — сейчас прожжем. А вот этих 70-летних стариков массово отправляют хотя бы в один, обычно это первый и последний их штурм. И из-за этого средний возраст российского военного, погибшего на войне резко скакнул. Он уже выше 50 лет. То есть армия реально состоит по сути дела, чем дальше, тем больше из пенсионеров. Ну и дальше что происходит? Людей становится меньше, люди становятся хуже приспособлены для ведения боевых действий. И в результате российское наступление замедляется.

Хочу подытожить. Набор людей на контракт за деньги в армию работал, 3 года и относительно успешно. Россия действительно обеспечила огромное преимущество в живой силе над Украиной. Но сейчас она заканчивается. Уже губернаторы на это жалуются. И всякие Z-военкоры об этом пишут. Все, финита ля комедия. И сейчас начали решать эту проблему действительно экзотическими способами. Африканцев завозят на линию фронта, которые ничего делать не умеют, даже не понимают русского языка. В основном фоткаются и сразу же умирают. И сейчас новый писк моды — это северокорейцы. Договорился Владимир Путин с Ким Чен Ыном. Я так понимаю, речь идет о нескольких десятках тысяч своих военнослужащих. Их уже заметили — есть даже видео — на полигонах на Дальнем Востоке. Долго, я думаю, Путин на северных корейцах не протянет. Я так понимаю, что севернокорейцев отправляют в Курскую область. Видимо, КНДР не хочет, чтобы они работали массово, по крайней мере, на территории Украины. Боятся массового бегства, наверное, но это пока не точно, посмотрим.

Но в любом случае Путин оказался в ситуации, когда ему надо либо объявлять мобилизацию, что очень опасно для российской экономики, либо начинать переговоры, и обстоятельства толкают его к переговорам. Но переговоров он тоже сейчас не хочет, он хочет сначала победить, а потом уже какие-то переговоры. Но не только людей сейчас у Владимира Путина не хватает, начались проблемы с деньгами. Экономика начинает буксовать и просто разваливаться.

Опять же, очень интересная заметка в Moscow Times. Заявление российских властей о том, что экономика справилась с западными санкциями и бурно растет, несмотря на отключение банков от SWIFT и отключение на поставках товаров и технологий, могут быть пропагандой и ложью. Об этом говорят эксперты Стокгольмского института экономики переходного периода при Стокгольмской школе экономики. Российская невоенная экономика просто камнем летит в пропасть. В текущем году это падение ускорилось, в 2025 году это падение будет уже просто как вертикальным. Население России массово нищает. Какое-то время в РФ будут жить на резервах, но через некоторое время, я думаю, к концу 25-го года начнется прям кризис-кризис, с голодными людьми, с шахтерами, которые стучат касками по улице и так далее. Ну, и это еще все, кстати, без мобилизации и без усиления западных санкций, хотя и то планируется, и другое.

Если будет мобилизация и усиление западных санкций, ситуация станет еще хуже, довольно быстро. Экономика деградирует. Путин все еще стремится создать какую-то альтернативную систему платежей, но Китай на это не пойдет. Вот только что опубликовали самые данные — за последние 18 месяцев экономика китайская почти не росла. И Китай не будет рисковать хорошими отношениями, то есть деловыми, рабочими, с американцами, ради того, чтобы помочь РФ. Пользоваться российской ситуацией китайцы будут, но помогать России, рискуя своим собственной экономикой, не станут.

Иван Яковина, New Voice

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