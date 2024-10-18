В Минске прохожие нашли двух мужчин без сознания

В Минске прохожие нашли двух мужчин без сознания2
- 18.10.2024, 21:11
- 1,476
Их родных искали по отпечаткам пальцев.
В Минске прохожие нашли на улице двух мужчин без сознания и документов, потребовалась помощь судмедэкспертов. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, в Ленинском районе столицы прохожие нашли на улице рядом с многоэтажкой мужчину без сознания и документов. Чтобы срочно установить его личность, получить информацию об этимологии и назначить лечение судэксперты дактилоскопировали пациента. По отпечаткам пальцев было установлена личность 43-летнего минчанина.
И такая же ситуация в тот же день произошла в Октябрьском районе. Случайные прохожие нашли на улице молодого человека без сознания, а судэкперты установили, что это 23-летний житель Минского района.
- В течение одних суток специалисты ГКСЭ дважды выбывали в учреждения здравоохранения Минска для оказания содействия в установлении личности пациентов, - прокомментировали в пресс-службе.
Сейчас обоим мужчинам оказывается необходимая медпомощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Информацию о них сообщили родственникам.