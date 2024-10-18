Куба полностью осталась без электричества

Куба полностью осталась без электричества1
- 18.10.2024, 21:13
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Местные власти во всем винят США.
Куба осталась без электроэнергии после выхода из строя крупнейшей в стране тепловой электростанции около 18:00 по минскому времени (11 утра по местному).
«После непредвиденного выхода из строя ТЭС Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы. Электросоюз работает над его восстановлением», — сообщает Министерство энергетики и шахт Кубы.
Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что в ситуации «виноваты США».