Ученые нашли древнее животное, которое похоже на робот-пылесос 18.10.2024, 21:45

Исследователи считают, что это открытие отражает ключевой момент в эволюции.

В Южной Австралии палеонтологи сделали важное открытие, которое позволяет лучше понять, как развивалась жизнь на Земле. В национальном парке Нильпена Эдиакара была найдена окаменелость древнего морского животного, возраст которого составляет около 555 млн лет. Ученые считают, что это открытие отражает ключевой момент в эволюции — переход от одноклеточных организмов к более сложным формам жизни, пишет «Хайтек».

Исследователи идентифицировали ископаемое как Quaestio simpsonorum, одно из первых морских животных с лево-правой асимметрией — важным признаком эволюционного развития. По словам ученых, это животное напоминало робот-пылесос, который перемещался по морскому дну, всасывая микроскопические водоросли и бактерии. Его размеры были меньше ладони, а тело отличалось наростом в форме вопросительного знака, разделяющим стороны.

Палеонтологи обнаружили, что Quaestio могло передвигаться самостоятельно, о чем свидетельствуют следы других окаменелостей, найденные под ним. Это открытие дает возможность заглянуть в прошлое планеты и увидеть, как развивалась жизнь, что помогает искать похожие признаки на других планетах.

По мнению профессора Мэри Дросер, изучение таких ископаемых важно не только для понимания эволюции, но и для выявления факторов, способствующих вымиранию видов, будь то изменение климата или недостаток кислорода.

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