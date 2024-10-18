Российские морпехи и десантники отказываются идти в бой в Курской области 18.10.2024, 22:09

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Есть случаи дезертирства.

Солдаты ВС РФ отказываются идти в так называемые «мясные штурмы» в Курской области.

Есть случаи отказа от выполнения приказов и дезертирства. Об этом сообщил российский Z-ресурс «Северный канал», который связан с группировкой «Север» ВС РФ, передает «Диалог».

Он сообщил о «серьезных проблемах с мотивацией» в рядах морпехов 155-й бригады ВС России. Данное подразделение участвовало в захлебнувшемся наступлении ВС России на северо-западном фланге Курского направления. Известно, что часть группировки попала в окружение Сил обороны Украины.

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