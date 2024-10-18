закрыть
18 октября 2024, пятница, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские морпехи и десантники отказываются идти в бой в Курской области

  • 18.10.2024, 22:09
  • 1,848
Российские морпехи и десантники отказываются идти в бой в Курской области

Есть случаи дезертирства.

Солдаты ВС РФ отказываются идти в так называемые «мясные штурмы» в Курской области.

Есть случаи отказа от выполнения приказов и дезертирства. Об этом сообщил российский Z-ресурс «Северный канал», который связан с группировкой «Север» ВС РФ, передает «Диалог».

Он сообщил о «серьезных проблемах с мотивацией» в рядах морпехов 155-й бригады ВС России. Данное подразделение участвовало в захлебнувшемся наступлении ВС России на северо-западном фланге Курского направления. Известно, что часть группировки попала в окружение Сил обороны Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь