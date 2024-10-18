Зеленский назвал страны, которые способны остановить экономику РФ 18.10.2024, 22:55

Владимир Зеленский

Это лучшие санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил влиятельные страны, которые имеют рычаги, чтобы остановить экономику Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью журналистам украинских телеканалов, которое транслировалось в эфире марафона «Единые новости», пишет unian.net.

В частности, у главы украинского государства спросили, что сегодня может заставить Россию прекратить агрессию и перейти к переговорам.

Глава государства убежден, что только благодаря внутренней экономике Россия не выживет.

«Лучшие санкции, просто, чтобы Индия, Китай, другие государства не поддерживали их энергоресурсы. Не поддерживали их экспорт. Просто его запретили или смогли сделать шаги по снижению цены на энергоресурсы. Я думаю, что после этого, в течение года Россия будет неспособна воевать на том уровне», - отмечает Зеленский.

В частности, президент считает, что можно завтра остановить Россию.

«Китай, Индия, Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, я думаю, могут это быстро сделать. Просто быстро сесть и сказать: смотри, какая ситуация - экономики в твоем государстве не будет. На следующие полгода мы остановим полностью энергетику, весь твой экспорт. Мы снизим на энергоресурсы цену. Мы способны это сделать», - убежден Зеленский.

Он добавил, что у Европейского Союза никакого экспорта из Российской Федерации не будет.

«Говорю не будет, потому что он продолжался. И все войны из-за зерна - это же не просто так. Я просто понимаю, что надо уважать наших соседей... Но извините, наше зерно не едет, а какое-то зерно из России едет - это же странная история. Я считаю, что неадекватная... И поэтому, если вы серьезно к этому всему относитесь, если страны, эти серьезные, о которых я сказал, которые имеют влияние и рычаги на Россию, сильные - они способны остановить их экономику», - сказал Зеленский.

По мнению президента, Россия без экономики - это ноль, потому что дальше у них останется только ядерное оружие.

«И именно эти страны, о которых я сказал, точно ему не дадут его использовать…», - добавил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com