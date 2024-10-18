Интересный путь Дмитрий Колезеев

18.10.2024, 23:55

Дмитрий Колезеев

Кому должно быть страшно?

«Страшно???» — спрашивает представительство МИД РФ в своем официальном аккаунте, публикуя неофициальную информацию об отправке северокорейских военных на украинский фронт.

Как сказать… Если 10-12 тысяч недокормленных военных из Северной Кореи — это то, что должно стать российским «чудо-оружием» и как-то резко изменить ситуацию на украинском фронте, то вопрос — кому должно быть страшно.

Мне лично страшно только потому, что когда закончатся северокорейские солдаты, видимо, останется уже только мобилизация.

Но во всем мире наблюдают. Интересно будет посмотреть на северокорейских солдат в реальных боевых условиях. Особенно процент сдачи в плен. Ждете солдат КНДР у Золкина? Я жду.

Даже не представляю, чем нужно замотивировать северокорейского солдата, чтобы он с высокой моралью сражался за Путина за тысячи километров от своей родины. Это ведь даже не наемники — деньги получат не они, а Ким. Ну только если запугать. Но много ли навоюет такой солдат?

А вообще, конечно, интересный путь от «Киев за три дня» до «сейчас солдаты КНДР помогут нам освободить Курскую область».

Дмитрий Колезеев, Telegram

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