Путин отказался считать Россию «младшим партнером» Китая 19.10.2024, 5:55

Эксперты думают иначе.

Отношения между Россией и Китаем строятся на «равноправной основе» и «с учетом интересов друг друга», заявил Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. «Это не пустая штампованная фраза, так и есть на самом деле. Мы прислушиваемся друг к другу», — отметил он, отвечая на вопрос о том, не чувствует ли себя Москва «младшим партнером» Пекина.

По мнению Путина, российско-китайское взаимодействие на международной арене является «одним из ключевых факторов стратегической стабильности в мире» и это «очевидный факт». «Мы не просто говорим, мы делаем, и у нас нет ни старших, ни младших. Мы просто работаем в интересах друг друга», — объяснил глава государства.

Между тем, по оценке института при Банке Финляндии, к концу 2022 года Россия стала одной из наиболее зависимых от Китая экономик, уступая только Северной Корее. До начала войны в Украине на Китай приходилась четверть всего импорта в Россию, но к ноябрю 2022 года доля китайских товаров выросла до 40%, пишет The Moscow Times.

Летом 2023 года американская разведка сообщила о значительном увеличении зависимости России от китайских технологий и оборудования. Согласно данным на март 2023 года, Китай поставил России беспилотники и их комплектующие на сумму более 12 миллионов долларов. Кроме того, китайские компании предоставляли российской стороне, в том числе государственным предприятиям, находящимся под санкциями, оборудование двойного назначения: навигационные системы, оборудование для радиоэлектронной борьбы и детали для истребителей. Также значительно вырос экспорт полупроводников из Китая в Россию по сравнению с 2021 годом.

За первые девять месяцев 2024 года количество компаний с китайскими совладельцами в России увеличилось на 32% по сравнению с прошлым годом, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Доля китайского бизнеса среди новых регистраций компаний выросла с 13% в 2021 году до 34% в 2024 году, при этом ежемесячное число регистраций (около 200) в четыре раза превысило уровень 2021 года. Это вывело Китай на первое место среди иностранных участников российского рынка, почти на треть опередив белорусских предпринимателей, лидировавших в 2023 году.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, подготовленному в сентябре Минэкономразвития, поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» будут продолжаться с существенными скидками. В следующем году средняя цена на газ для Китая составит $261 за тысячу кубометров, что на 35% ниже, чем текущие цены в Европе ($402 за тысячу кубов на лондонской бирже ICE). Для других стран дальнего зарубежья российский газ будет стоить $340 за тысячу кубометров. Скидка для Китая, таким образом, составит 23%, а затем, по оценкам МЭР, будет ежегодно увеличиваться и достигнет 30%.

Китайцы неуклонно наращивают долю в продажах новых автомобилей в России (в августе они составили рекордные 90 000 машин), но особого желания развивать на российской территории производство не демонстрируют. Кроме того, министерство торговли КНР на совещании в июле «настоятельно не рекомендовало» своим автоконцернам инвестировать в строительство заводов в России, чтобы снизить возможные риски из-за геополитических проблем.

В 2023 году около 50% всех проданных в России новых автомобилей были китайскими. Продукция АвтоВАЗа заняла второе место по популярности с долей около трети рынка, а оставшуюся часть поделили другие российские марки и модели ушедших с рынка производителей. При этом в декабре доля китайских автомобилей среди всех проданных машин превысила 60% (119,45 тыс. штук), а восемь из десяти самых популярных марок оказались китайскими. В то же время доля АвтоВАЗа, напротив, сократилась до 28,5%, согласно данным «Автостата». В целом за 2023 год Китай поставил в Россию около 800 тыс. автомобилей, что в пять раз больше по сравнению с 2022 годом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com