1500 спецназовцев КНДР получили поддельные документы жителей Якутии и Бурятии 6 19.10.2024, 8:10

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Они прибыли во Владивосток между 8 и 13 октября.

В пятницу стало известно, что военные Северной Кореи были отправлены в помощь российской армии на передовой в Украине. 1500 северокорейских бойцов из спецподразделений прибыли в российский порт Владивосток между 8 и 13 октября. Об этом сообщается на сайте Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS).

Сообщается, что сейчас северокорейцы проходят подготовку.

«Солдат Северной Кореи, как ожидается, отправят на передовую как только они пройдут тренировочные занятия для адаптации, — сообщила разведка Сеула. Ожидается, что российская армия в дальнейшем пополнится и дополнительными военнослужащими Севера.

По данным NIS, солдатам КНДР выдали российскую униформу и оружие, а также поддельные документы жителей Якутии и Бурятии.

«Судя по всему, они маскируются под российских солдат, чтобы скрыть то, что их разместят а поле боя» — сообщила разведка Южной Кореи.

Разведведомство также опубликовало спутниковые снимки, на которых видно то, что авторы публикации назвали передвижениями кораблей российского флота возле порта Северной Кореи и предполагаемое скопление северокорейцев. Снимки сделаны на территории российских дальневосточных городов Уссурийск и Хабаровск.

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