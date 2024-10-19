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«Тактика не предусматривает возвращения в Северную Корею»

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  • 19.10.2024, 8:46
  • 6,818
«Тактика не предусматривает возвращения в Северную Корею»

Эксперт объяснил, что Кремль будет делать с солдатами из КНДР.

10-тысячная группировка солдат, которую диктатор КНДР Ким Чен Ын подарил своему российском другу Владимиру Путину, домой уже не вернется. Им два диктатора уготовили ужасную смерть.

Об этом в своем блоге пишет российский блогер, военный обозреватель Майкл Наки.

Эксперта заинтересовала статья британского издания Sky News о переброске в РФ солдат КНДР, в которой говорится о том, что у командиров ВС России будут языковые проблемы с новоприбывшим подразделением, а также о том, что группировка не захочет возвращаться обратно в Северную Корею.

Наки резко раскритиковал данную статью, высказав мнение, что авторы не понимают реалий войны, которую ведет РФ против Украины.

«Они (журналисты - ред.) там «в танке»… Северокорейцев будут использовать точно так же, как зэков: как пушечное мясо - добраться из пункта «А» в пункт «Б»; кому повезет выжить, к тому пошлют следующую группу для постепенного накапливания,и так по кругу… Чтобы коммуницировать, им не нужно знать язык, им достаточно указательного пальца, чтобы показать, в каком направлении ползти мясу. Все. И да, такая тактика не предусматривает наличие выживших и дальнейшее возвращение в Северную Корею. Это дорога в один конец», - написал блогер.

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