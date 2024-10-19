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Chery представили оригинальный летающий автомобиль с автопилотом

  • 19.10.2024, 9:15
Chery представили оригинальный летающий автомобиль с автопилотом

Он может взлетать и садиться вертикально.

В Китае презентовали первый летающий автомобиль Chery. Его прототипы уже активно проходят испытания. Об этом сообщает сайт Autohome.

Летающее авто Chery имеет довольно нестандартную конструкцию и состоит из трех модулей — двухместной пассажирской капсулы, автомобильного шасси и крыльев с винтами и хвостовым оперением.

Летающий автомобиль Chery является полностью беспилотным — он не имеет руля или педалей. Для полета пассажирская капсула снимается с шасси и на нее устанавливают крылья. Если же, необходимо осуществить поездку по дороге, то крылья отсоединяются и капсула снова ставится на шасси с колесами.

Отмечается, что беспилотный летающий автомобиль построен на специализированной платформе Chery S2 Mars. Он может взлетать и садиться вертикально.

Электромоторы позволяют развивать до 120 км/ч в воздухе и подниматься на высоту до 1000 м. На испытаниях прототипы Chery совершают полеты продолжительностью до 40 минут и преодолевают до 80 км.

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