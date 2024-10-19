Chery представили оригинальный летающий автомобиль с автопилотом
- 19.10.2024, 9:15
Он может взлетать и садиться вертикально.
В Китае презентовали первый летающий автомобиль Chery. Его прототипы уже активно проходят испытания. Об этом сообщает сайт Autohome.
Летающее авто Chery имеет довольно нестандартную конструкцию и состоит из трех модулей — двухместной пассажирской капсулы, автомобильного шасси и крыльев с винтами и хвостовым оперением.
Летающий автомобиль Chery является полностью беспилотным — он не имеет руля или педалей. Для полета пассажирская капсула снимается с шасси и на нее устанавливают крылья. Если же, необходимо осуществить поездку по дороге, то крылья отсоединяются и капсула снова ставится на шасси с колесами.
Отмечается, что беспилотный летающий автомобиль построен на специализированной платформе Chery S2 Mars. Он может взлетать и садиться вертикально.
Электромоторы позволяют развивать до 120 км/ч в воздухе и подниматься на высоту до 1000 м. На испытаниях прототипы Chery совершают полеты продолжительностью до 40 минут и преодолевают до 80 км.