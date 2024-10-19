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МИД РФ опубликовал хвастливый пост о солдатах КНДР и быстро его удалил

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  • 19.10.2024, 9:18
  • 2,986
МИД РФ опубликовал хвастливый пост о солдатах КНДР и быстро его удалил

В чем дело?

В МИД РФ прокомментировали новость, что Северная Корея могла отправить своих военных на войну в Украине. А потом удалили пост. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на NEXTA Live и ряд других Telegram-каналов.

Солдаты КНДР на российском полигоне

В Telegram-канале представительства МИД РФ во Владивостоке опубликовали ссылку на статью южнокорейского агентства Yonhap, в которой со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи утверждается, что власти КНДР перебросили 1 500 военных во Владивосток, чтобы их потом отправили на войну в Украину. Всего, по данным издания, будут отправлены 12 тысяч человек.

В Южной Корее уверены, что северокорейские солдаты уже находятся на российских военных базах во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Как пишет Yonhap, скоро они отправятся на передовую. В МИД РФ перепостили новость об этом с ремаркой: «Страшно???».

Но после того, как постом поделились другие Telegram-каналы, в том числе пропагандистский Mash, пост МИД РФ быстро удалили.

Тем временем военные из Северной Кореи уже проходят учения в РФ. Очевидцы сняли, как они строем идут на полигон.

А OSINT-аналитики вычислили полигон в России, на котором тренируются солдаты из КНДР. Оказалось, что это полигон у села Сергеевка в Приморском крае, где дислоцируется 127-я МСД ВС РФ. От этого населенного пункта до границы с Северной Кореей менее 300 км.

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