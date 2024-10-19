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Белый, как мел, Песков

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 19.10.2024, 9:42
  • 1,982
Белый, как мел, Песков

Соловьев расплачется в телеэфире.

Великий геополитик, за спиной которого «против Запада», по уверению МИДа России, «большинство человечества», струсил поехать в Бразилию на форум G-20.

Причина понятна – выписанный МУС ордер на арест Путина по обвинению в совершении военных преступлений. Тот самый ордер, который «нашими» властями и пропагандистами именовался «ничего не значащей бумажкой», «не имеющей юридической силы».

Как же так опять, в который раз получилось, что эта «бумажка» заперла великого гения политики в российских границах, помешала слетать к президенту Бразилии Луле, с которым, как уверяет Путин, у него «прекрасные, дружеские отношения»? Значит, ордер - не «бумажка», а мощная сила, способная привести в движение механизм задержания и доставки в Гаагу.

Путин так объяснил причину отказа ехать в Бразилию под ордер: «Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума?»

Что вы! Наоборот, поможете. После того, как вы отчалите из Бразилии в Гаагу, работа форума пойдет с невероятным подъемом. В России немедленно наступят перемены, народ приступит к празднованию, нарежет «оливье», разберет шампанское в магазинах, отворятся темницы, попрячется опричнина, Симоньян выедет на машине, выставив в окно бразильский флаг, Соловьев расплачется в программе («Как же я об этом мечтал!»). Горизонт очистится от всякой мерзости. Мир вздохнет свободно.

Поэтому меняйте решение – летите в Бразилию, Путин. И на процессе в Гааге покажите всему миру свою историческую правду. Выступайте ярко, дерзко, обличайте. Мы же будем смотреть, пить у экрана вернувшуюся в Россию «Кока-колу», смотреть на сидящего в зале белого как мел Пескова.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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