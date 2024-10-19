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Кадыров бросил новый вызов Путину

  • 19.10.2024, 9:56
Кадыров бросил новый вызов Путину

В Саудовской Аравии.

Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с Рамзаном Кадыровым. Глава Чечни объявил кровную месть сразу нескольким политикам из России.

Такая реакция Пескова свидетельствует о том, что в Кремле не знают, как реагировать и что делать. Об этом «24 Каналу» рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, добавив, что Кадыров своим поступком бросил вызов вовсе не Сулейману Керимову, которого обвиняет в покушении.

«Очевидно, что выяснение отношений с Керимовым является лишь внешней оболочкой. Настоящая стрела Кадырова направлена на Кремль. К тому же глава Чечни почему-то не поехал советоваться с Путиным и обсуждать с ним сложившуюся ситуацию.

Он сел в собственный самолет и улетел в Саудовскую Аравию. Вероятно, именно там жаловался на то, что в России не любят мусульман, плохо к ним относятся. Так что, надо искать способы взаимной поддержки.

Я думаю, это вызов для Путина. Не знаю, как он на него будет отвечать, но скорее всего будет действовать так, как с Евгением Пригожиным. Но это будет сложнее. Потому что тогда был просто бандит, на которого имели управу. Кадыров – это уже совсем другое», – подчеркнул Владимир Огрызко.

Кадыров имеет в Чечне собственную армию. Она небольшая, но это совсем не то, что поход Пригожина на Москву. Более того, чеченцам никуда ходить не нужно. Они могут просто объявить независимость и это будет иметь эффект домино. Поэтому ситуация обостряется и становится головной болью российского диктатора.

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