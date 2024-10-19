В Брянской области дроны поразили завод «Кремний Эл»
- 19.10.2024, 10:18
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Это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России.
В ночь на 19 октября дроны атаковали важный российский завод «Кремний Эл» в Брянской области. Это уже четвертая атака БПЛА на предприятие.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
«В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание», - пишет Telegram-канал.
У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел": він виробляє комплектуючі для військової техніки#Брянськ #Bryansk #Росія #Russia #Кремній— РБК-Україна (@rbc_ukraine) October 19, 2024
Деталі: https://t.co/l7mRyMzsA0 pic.twitter.com/FahMEmqs8N
Как уточняется, атаку на завод местные власти не подтверждали, но об этом сообщают местные жители. Местная власть сообщила только, что «при отражении атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание». По их данным, якобы пострадавших нет.
Как пишут российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ, средства ПВО в течение ночи якобы уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над территорией Брянской, Ростовской и Белгородской областей. В частности, якобы только с утра 19 октября над Брянской областью сбили четыре БПЛА.
«Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в т.ч. три реактивных, нет, работают оперативные службы», - отчитались местные власти.
Завод «Кремний Эл»: почему он важен
«Кремний Эл» предприятие, одно из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии производят комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей.
Не первая атака
Отметим, что «Кремний Эл» дроны атакуют не впервые. Например, в августе прошлого года на заводе «Кремний Эл» вспыхнул масштабный пожар после атаки беспилотников. Кроме того, дроны атаковали завод 7 сентября 2023 и в июне 2024 года.