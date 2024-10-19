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Беспилотник «Хезболлы» атаковал резиденцию Нетаньяху

  • 19.10.2024, 10:54
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Беспилотник «Хезболлы» атаковал резиденцию Нетаньяху

Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля.

Беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, в момент удара его там не было, никто не пострадал. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля, передает The Times of Israel.

«Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.

Ранее три беспилотника были запущены из Ливана в сторону Израиля. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кейсарии.

Источники телеканала Sky News Arabia заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху в Кесарии. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги. В небе над Кесарии был замечен дрон, который преследовал израильский вертолет.

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