Из плена вернулись 34 «азовца», которые обороняли Мариуполь 19.10.2024, 11:29

Комбриг «Азова» сообщил подробности.

Среди освобожденных украинских военнопленных в рамках обмена, который состоялся 18 октября, военнослужащие бригады «Азов», которые обороняли Мариуполь Донецкой области. Об этом командир бригады Денис Прокопенко (Редис) сообщил в Facebook.

«Во времена тяжелых боев такие новости предоставляют личному составу 12-й бригады «Азов» сил и поднимают боевой дух. В Украину из российского плена вернулось еще 34 военнослужащих «Азова». Эти воины 86 дней обороняли Мариуполь, по приказу вышли с территории «Азовстали» и провели в российском плену два с половиной года. Благодаря бойцам мариупольского гарнизона Украина выдержала первый удар весной 2022 года», – сообщил он.

Прокопенко поздравил на украинской земле освобожденных бойцов и поблагодарил власти и Ассоциацию семей защитников Азовстали за усилия по их возвращению.

«Обмены, в которых присутствуют азовцы, понемногу становятся систематическими, и это результат совместных усилий и настойчивости всех задействованных в процесс лиц на всех уровнях. В российских тюрьмах остается примерно 900 бойцов «Азова». Наша общая задача – вернуть каждого», – добавил командир бригады.

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