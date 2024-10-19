В Минск снова прилетел самолет сирийской авиакомпании, который привозил мигрантов 19.10.2024, 11:36

Впервые за последние четыре месяца.

18 октября в Минск впервые за 4 месяца прибыл борт частной сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Ранее самолеты этой авиакомпании привозили в Беларусь мигрантов из арабских стран, сообщает «Зеркало».

Авиалайнер Airbus A320−232 авиакомпании Cham Wings Airlines приземлился в Минске в 15.17. В Беларусь он попал окружным путем — через воздушное пространство Ирака, Ирана, Азербайджана и России. Интересно, что самолет припарковался не у основного здания Национального аэропорта «Минск», а на территории Центра деловой авиации FBO Minsk. Также этого рейса не было в расписании полетов аэропорта.

В последний раз авиалайнер Cham Wings Airlines совершал рейс из Дамаска в Минск 7 июня 2024 года. Еще раньше, в 2021 году, самолеты компании привозили в Беларусь мигрантов из арабских стран. Также Cham Wings Airlines замешана в в перевозке оружия и боевиков ЧВК Вагнера. Cирийская авиакомпания находится под санкциями США, Украины, Швейцарии. В 2021 году в связи с транспортировкой мигрантов она попала и под санкции Евросоюза, но в 2022 году их сняли.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com