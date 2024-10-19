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В Минск снова прилетел самолет сирийской авиакомпании, который привозил мигрантов

  • 19.10.2024, 11:36
В Минск снова прилетел самолет сирийской авиакомпании, который привозил мигрантов

Впервые за последние четыре месяца.

18 октября в Минск впервые за 4 месяца прибыл борт частной сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Ранее самолеты этой авиакомпании привозили в Беларусь мигрантов из арабских стран, сообщает «Зеркало».

Авиалайнер Airbus A320−232 авиакомпании Cham Wings Airlines приземлился в Минске в 15.17. В Беларусь он попал окружным путем — через воздушное пространство Ирака, Ирана, Азербайджана и России. Интересно, что самолет припарковался не у основного здания Национального аэропорта «Минск», а на территории Центра деловой авиации FBO Minsk. Также этого рейса не было в расписании полетов аэропорта.

В последний раз авиалайнер Cham Wings Airlines совершал рейс из Дамаска в Минск 7 июня 2024 года. Еще раньше, в 2021 году, самолеты компании привозили в Беларусь мигрантов из арабских стран. Также Cham Wings Airlines замешана в в перевозке оружия и боевиков ЧВК Вагнера. Cирийская авиакомпания находится под санкциями США, Украины, Швейцарии. В 2021 году в связи с транспортировкой мигрантов она попала и под санкции Евросоюза, но в 2022 году их сняли.

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