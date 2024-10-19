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Лукашенко тайно отправляет «дипломатов» в оккупированный Крым

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  • 19.10.2024, 12:05
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Лукашенко тайно отправляет «дипломатов» в оккупированный Крым

Делегация поедет инкогнито.

В Крыму ожидают «дипломатические» делегации из Беларуси и других стран. Об этом телеканалу «Крым 24» рассказала председатель комитета так называемого «Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям» Анастасия Гридчина.

Представитель российской оккупационной администрации призналась, что участники таких поездок опасаются афишировать свой визит, поэтому приезжают в Крым инкогнито.

«Дипломатов из Республики Беларусь ожидаем в Крыму, а также предполагается ещё из ряда других стран. Сейчас мы обсуждаем эту возможность. Но, знаете, некоторые визиты мы стараемся особо не афишировать ввиду той опасности, которая подстерегает наших дипломатов. Только они говорят о том, что они собираются к нам ехать, а ещё собираются заключать соглашения о сотрудничестве, сразу у людей возникают очень большие проблемы. Поэтому даже иногда их визиты проходят инкогнито, а потом уже после того, как они возвращаются домой, мы только тогда уже освещаем их приезды», — рассказала Гридчина.

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