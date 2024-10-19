Телефон перестанет быстро садиться: три настройки, которые срочно нужно поменять 1 19.10.2024, 12:19

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Скачивать или устанавливать ничего не придется.

Часто мы даже не осознаем, насколько активном работают наши смартфоны, даже в период, когда мы ими не пользуемся. Это связано с тем, что некоторые функции гаджета продолжают работать в фоновом режиме, что приводит к истощению ресурса батареи, а в отдельных случаях и угрожает производительности устройства.

Часто бывает так, что даже несколько оставшихся процентов заряда могут оказаться решающими. Делимся опытом, как заставить телефон работать экономнее, пишет УНИАН.

1. Отключите фоновую работу приложений

Большинство проблем связаны с десятком одновременно работающих приложений. Телеграм, инстаграм, браузер, заметки, какая-нибудь игра – все вместе они загружают процессор под завязку.

Один из способов отключения фоновых программ на Android – войти в режим разработчика (как это сделать мы подробно рассказывали тут), выбрать пункт меню «Статистика процессов» и найти приложения, которые больше всего загружают память. Остановка этих приложений поможет разгрузить устройство.

Для iOS алгоритм немного иной: нужно зайти в «Настройки», затем в раздел «Основные» и выбрать пункт «Обновление контента». В этом меню можно указать, какие приложения не смогут фоново подгружать контент.

2. Отключите анимации и спецэффекты, включите темный режим

«Живые обои» и анимации при переходе между пунктами меню также оказывают влияние на производительность телефона. Отключив их, вы пожертвуете красивыми эффектами, но заметите, что устройство начнет работать быстрее.

Вместе с этим черная тема позволяет очень круто сохранять заряд батареи. Но этот эффект будет заметен только на телефонах, где используется OLED-панель. Все дело в том, что в OLED-дисплее каждый пиксель подсвечивается отдельно, поэтому экран, отображающий полностью черный цвет, практически не будет потреблять энергию.

3. Отключите Always-on Display

Эта функция удобна тем, что экран смартфона, даже в режиме ожидания, демонстрирует время, уведомления, дату и другую полезную информацию. То есть можно быстро проверять важную информацию, не включая смартфон целиком.

Но тесты показали, что расход аккумулятора с активированным Always On Display на Android и iPhone происходит чуть ли не в 5 раз быстрее, чем без него. Более того, из-за этой опции также страдает экран вашего гаджета, в частности, матрица рискует выгореть быстрее.

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