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«Лукашенко боится, чтобы у него чего-нибудь не оттяпали»

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  • Телеграм-канал «Письма к дочери»
  • 19.10.2024, 12:33
  • 2,046
«Лукашенко боится, чтобы у него чего-нибудь не оттяпали»

Поросячий хвост без политической субъектности.

Кое-кто в четверг сказал полярникам, что хочет участвовать в мирных переговорах по Украине. Почему он сказал об этом именно полярникам, как раз понятно. Потому что больше сказать некому. Остальным, кому мог сказать, он уже об этом говорил.

А полярники, после полярной ночи, может, соскучились по человеческому общению. Может, конечно, и не соскучились, но кто ж их спрашивал. Если кое-кто хочет что-нибудь сказать, то отсутствием целевой аудитории его не остановить. Не будет полярников, он пингвинам расскажет. Но я сейчас не об этом.

Вот кое-кто не первый раз говорит, что он должен участвовать в переговорах по Украине. Хотя в этом же нет никакой общечеловеческой логики. Если ты говоришь, что не участвуешь в войне, то с какой стати тебе участвовать в мирных переговорах?

Полярникам кое-кто объяснил, что он боится, чтобы в его отсутствие на переговорах у него чего-нибудь не оттяпали. Но это, конечно, такое объяснение, над которым даже пингвины смеются.

Но заметь, переговоры еще никто не собрался начинать, а кое-кто уже суетится, чтобы про него не забыли. И ведь давно суетится. То есть, чего-то он боится. И это точно не территориальные ампутации. Про угрозу территориальных ампутаций можно рассказывать пингвинам и полярникам, которые все равно в это нет верят.

И вот мне подумалось, что на самом деле кое-кто боится того же, чего и мы с тобой. Что после того, как план захвата Киева за три дня окончательно пойдет по плану, западные бюрократы захотят Путина чем-нибудь умиротворить.

Потому что западные бюрократы имеют, конечно, такую склонность: умиротворять до последнего. И когда Путину не достанется Украина, то гарант белорусской стабильности сойдет ему за утешительный приз. Исходя из той простой бюрократической логики, что гарант стабильности у Путина и так уже есть, поэтому отдавать его не жалко.

А гаранту же себя жалко. Потому что кое-кто знает своего союзника, как никто другой. И кое-кто понимает, что если он пойдет Путину за утешительный приз, то надолго его гарантий не хватит. Поэтому кое-кто суетится, чтобы не остаться с ближайшим союзником совсем наедине.

Проблема только в том, что в его присутствии не заинтересована ни одна заинтересованная сторона. Союзнику кое-кто не нужен, потому что если дело дойдет до утешительного приза, то делить этот приз в присутствии самого приза будет немножко неловко.

Не в смысле, конечно, угрызений совести. В этом смысле Путина грызть некому. А в том смысле, что приз будет громко верещать на столе и сбивать с ритма весь переговорный процесс.

А остальные заинтересованные стороны с гарантом белорусской стабильности не то, что за один стол, они с ним на одно поле не присядут. Потому что от гаранта стабильности нет в жизни никакой пользы, кроме вреда.

И если кое-кто хочет изменить это впечатление, то не надо посылать сигналы полярникам. Их кроме полярников и пингвинов все равно никто не услышит. А надо доказать уважаемым людям, что ты политический субъект, а не поросячий хвостик.

Тем более, что, как конкретно это доказывать, уже объяснили. И эпизодические занятия гуманизмом тут не помогут. Чтобы в тебя поверили, гуманизмом надо заниматься на постоянной и регулярной основе.

И может быть тогда кто-нибудь захочет с тобой что-нибудь обсудить в смысле политической субъектности. А до этого нет никакого смысла что-то обсуждать. Потому что политическая субъектность у кое-кого, мягко говоря, не очевидна.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

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