В плен ВСУ попал главарь боевого крыла «Луганской гвардии» 3 19.10.2024, 13:02

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Он поднял флаг РФ над Луганской ОГА в 2014-м.

Один из самых известных луганских коллаборантов Герман Прокопив, погрузивший Луганщину в войну в 2014 году, предварительно, оказался в плену Сил обороны Украины.

Кадры с предателем были на днях опубликованы на украинских милитари-каналах. Его опознал украинский блогер, писатель Денис Казанский, передает «Диалог.UA».

Прокопив в 2014 году был руководителем боевого крыла сепаратисткой группировки «Луганская гвардия». Он напрямую участвовал в оккупации области Россией и даже вывесил государственный флаг РФ над зданием Луганской ОГА.

«На видео он трудно узнаваем, жизнь его явно потрепала за последние годы… Прокопив - военный преступник. Еще в 2014 году он, по разным свидетельствам, принимал участие в похищениях, пытках и убийствах жителей Луганска с проукраинской позицией. Прокопив - один из тех, кто погрузил Луганск в кровавую кашу, которая бурлит уже 10 лет», - отметил Казанский.

Он подчеркнул, что Прокопив должен ответить по закону за свое участие в развязывании кровопролитной войны.

Прокопив фигурирует и в «черном списке» украинского «Миротворца».

«Лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО… Принимал участие в захвате здания Луганского областного управления СБУ. Член террористической организации «Луганская гвардия». В отношении объекта введены соответствующие санкции Евросоюзом, Великой Британией, Канадой и Украиной», - сообщили представители проекта.

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