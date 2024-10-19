Зря Россию поднимали с колен
- Владимир Пастухов
- 19.10.2024, 13:30
Противно и уже не почетно.
Как образно выразился «кошелек» новейшей православной ереси «свидетелей Путина» Константин Малофеев, для Кремля сегодня «Солнце» встает на Востоке». Но до сих пор по умолчанию считалось все-таки, что Восток – это хотя бы Китай (противно, но почетно).
К тому, что солнце встает гораздо восточнее, – в Северной Корее, – и у него надо выпрашивать теперь не только оружие, но еще и солдат, большая часть населения России до последнего времени была не готова.
А все идет именно к этому, и пропаганда плавно готовит обывателя к тому, что с «укронацистами» теперь будут сражаться корейские коммунисты.
Зря все-таки поднимали Россию с колен. Есть такие вещи, которые на коленях делать сподручнее…
Владимир Пастухов, «Телеграм»