Зря Россию поднимали с колен Владимир Пастухов

19.10.2024, 13:30

Противно и уже не почетно.

Как образно выразился «кошелек» новейшей православной ереси «свидетелей Путина» Константин Малофеев, для Кремля сегодня «Солнце» встает на Востоке». Но до сих пор по умолчанию считалось все-таки, что Восток – это хотя бы Китай (противно, но почетно).

К тому, что солнце встает гораздо восточнее, – в Северной Корее, – и у него надо выпрашивать теперь не только оружие, но еще и солдат, большая часть населения России до последнего времени была не готова.

А все идет именно к этому, и пропаганда плавно готовит обывателя к тому, что с «укронацистами» теперь будут сражаться корейские коммунисты.

Зря все-таки поднимали Россию с колен. Есть такие вещи, которые на коленях делать сподручнее…

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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