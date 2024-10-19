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В интернете показали неизвестного конкурента Suzuki от Jeep

  • 19.10.2024, 13:37
В интернете показали неизвестного конкурента Suzuki от Jeep

Компактный внедорожник разрабатывался в 80-х годах.

В интернете опубликовали фото Jeep JJ 80-х годов. Компактный внедорожник разрабатывали, как конкурента Suzuki Jimny, однако серийным он так и не стал. О нем рассказали на сайте Jalopnik.

С начала 80-х Suzuki Jimny начали активно экспортировать и под названием Samurai он вышел на североамериканский рынок. Это заставило руководство Jeep задуматься над созданием его конкурента, ведь Wrangler был примерно на 50% дороже Samurai.

Проект назвали JJ, то есть Junior Jeep («младший Джип»). Компактный внедорожник должен был быть на 25-30% дешевле нового Jeep Cherokee, который как раз тогда запускали в производство. Для снижения себестоимости решили максимально использовать комплектующие от других Jeep. К тому же, упростили производство авто: его должны были собирать из всего 13 модулей.

Внешность Jeep JJ разработал стилист Боб Никсон. Внедорожник отличался рубленым дизайном, но был не слишком брутальным так же, как и Suzuki Jimny/Samurai. Крышу выполнили съемной, как и у японского конкурента.

Стандартная двухдверная модель достигала всего 3327 мм в длину при колесной базе в 2210 мм. Однако также разработали и четырехдверную версию Jeep JJ. Как известно, аналогичный удлиненный Suzuki Jimny появился лишь в 2023 году.

Сначала новый Jeep JJ планировали оснастить четырехцилиндровыми двигателями Renault объемом 1,7 и 2,0 л, ведь американский и французский автопроизводители активно сотрудничали в 80-х. Однако после вхождения Jeep в концерн Chrysler в 1987 году внедорожник решили оснастить 2,5-литровой 100-сильной четверкой от Dodge Lancer и 5-ступенчатой механической КПП.

Внедорожник Jeep JJ получил полный привод с понижающей передачей, однако его проходимость оказалась не лучшей. В частности, он не смог пройти знаменитую внедорожную трассу Rubicon Trail в Калифорнии, которую успешно преодолевали и все остальные Jeep, и главный соперник Suzuki Jimny.

Внедорожные качества хотели улучшить с помощью больших 31-дюймовых шин, однако их установка требовала изменения бампера и колесных арок. Это означало дополнительные затраты на разработку авто, которая и так уже оказалась довольно затратной.

В результате, проект Jeep JJ решили закрыть. Всего изготовили примерно 60 прототипов авто, судьба которых пока не известна. Скорее всего, их утилизировали.

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