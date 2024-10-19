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У Путина вообще нет шансов

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  • Анатолий Несмиян
  • 19.10.2024, 14:13
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У Путина вообще нет шансов

Интерес Китая и Запада может совпасть.

И еще о возможном и гипотетическом контингенте армии КНДР на фронте конфликта между Россией и Украиной. Без позиции Китая в этом вопросе его вообще нет смысла рассматривать. Ким Чен Ын - более чем самостоятельный деятель, пока он не сделал ни одной критической ошибки несмотря на возраст. И отношения с Китаем для КНДР - буквально залог его выживания.

Для китайцев российско-украинский конфликт, безусловно, манна с неба, тем более, что его Кремль привез сам буквально в подарок Китаю. По факту Китай сегодня в значительной мере находится в гораздо более безопасной обстановке, чем до конфликта. Несмотря на то, что США максимально стараются не принимать прямого и действенного участия в нем, они вынужденно им занимаются, а значит - вступает в силу поправка к военной доктрине США, принятая после Ирака и Афганистана. До этих двух войн американцы достаточно залихватски ориентировали свою военную машину на возможность принятия прямого или опосредованного участия сразу в двух локальных конфликтах при сохранении положения глобального доминирования. Но уже при Буше-младшем, который и запустил обе войны, американцы пересмотрели эту весьма амбициозную стратегию, ограничившись только одним локальным конфликтом. И вывели войска из Ирака, передав его на аутсорсинг частным компаниям. Те военные, которые находятся сегодня на территории Ирака, по сути, обеспечивают лишь присутствие флага.

Поэтому сегодня для США сколь-либо серьезный конфликт с Китаем если не исключен, то условия для него выглядят достаточно жесткими. Что, конечно, китайцев более чем устраивает. И уже поэтому их интерес - в затягивании российско-украинского конфликта как можно на дольше.

С другой стороны, Китаю совершенно не улыбается по той же причине оказание такой помощи России, при которой она завершит конфликт в свою пользу. Во-первых, тогда конфликтность между США и Китаем неизбежно вырастет, а во-вторых, это как раз-таки противоречит установке на затягивание конфликта.

Примерно поняв интерес Китая (понятно, что это все очень и очень рамочно), можно сказать, что Северная Корея действует по молчаливому одобрению из Пекина. Тем более, что за помощь ей оказывается встречные поставки из России, хотя что именно - здесь просто неизвестно, а потому нет смысла спекулировать.

Но и усиливать возможности России помощью из Северной Кореи не нужно ни китайцам, ни самим северным корейцам. Поэтому я полагаю, что Ким Чен Ын, получив что-то очень ему нужное, постарается подойти к вопросу оплаты максимально формально и без огонька. А если возможно - то и вообще создать ситуацию, когда платить будет не нужно.

Как этот клубок распутается - нужно смотреть. Парадокс, но в отдельных моментах интерес Китая и Запада может здесь даже совпасть, а против такого тандема у Путина вообще нет шансов.

Я думаю, что тема обострения на Корейском полуострове может стать палочкой-выручалочкой для Ким Чен Ына, позволив ему минимизировать до предела свою часть договоренностей с Кремлем. И совершенно не зря именно Северная Корея безо всяких видимых причин внезапно обострила обстановку. И вербально, и на физическом уровне, взорвав дороги, идущие на юг. Теперь Южная Корея будет вынуждена повышать свою готовность, и, конечно, северные корейцы с большим удовольствием повысят в ответ свою. При этом никаких столкновений не нужно, само ухудшение обстановки уже становится серьезным аргументом. Ким Чен Ын в явном плюсе уже сейчас, получив что-то очень нужное ему из России. Поэтому в какой-то момент он может остановиться и развести руками. Ну, а душевные терзания людей из Кремля в ответ на еще один маленький обман - я думаю, их все переживут, не впервой.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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