Белорусских военных отправили в учебно-боевой центр в Россию
- 19.10.2024, 14:20
Для перенятия опыта «специальной военной операции».
Белорусские военнослужащие отправляются в Российскую Федерацию для обучения в одном из учебно-боевых центров.
По словам начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Владимира Белого, речь идет о плановой совместной подготовке. Он рассказал, что на днях завершил подготовку один из танковых батальонов.
«Мы увидели, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск», — заявил он.
«Сегодня мы начинаем следующий этап — отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей. По прибытии домой они смогут довести до своих командиров, подразделений все то лучшее и новое, что есть в практике Вооруженных Сил России. Лучшие из них после обучения станут штатными инструкторами в наших соединениях и воинских частях», — добавил он.