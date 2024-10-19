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Белорусских военных отправили в учебно-боевой центр в Россию

  • 19.10.2024, 14:20
Белорусских военных отправили в учебно-боевой центр в Россию

Для перенятия опыта «специальной военной операции».

Белорусские военнослужащие отправляются в Российскую Федерацию для обучения в одном из учебно-боевых центров.

По словам начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Владимира Белого, речь идет о плановой совместной подготовке. Он рассказал, что на днях завершил подготовку один из танковых батальонов.

«Мы увидели, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск», — заявил он.

«Сегодня мы начинаем следующий этап — отправляем военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей. По прибытии домой они смогут довести до своих командиров, подразделений все то лучшее и новое, что есть в практике Вооруженных Сил России. Лучшие из них после обучения станут штатными инструкторами в наших соединениях и воинских частях», — добавил он.

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