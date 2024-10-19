В Беларуси назревает раскол элит?
- 19.10.2024, 14:34
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Рыженков против Крутого.
Лукашенко может начать транзит власти, убежден историк и политический обозреватель Александр Фридман. По крайне мере, все необходимые приготовления для этого произведены, пишет эксперт на сайте «Позірк».
Среди фаворитов на президентский пост Александр Фридман выделяет нынешнего министра иностранных дел, а в прошлом – помощника Лукашенко, Максима Рыженкова и главу администрации Лукашенко Дмитрия Крутого. Причем, шансы последнего эксперт называет более предпочтительными.
О Максиме Рыженкове
Социализация Рыженкова прошла в Беларуси. Свою карьеру он делал на дипломатической службе, в Министерстве иностранных дел и в администрации Лукашенко.
Основным направлением его деятельности была и остается внешняя политика, а на должности министра иностранных дел Рыженков сегодня отвечает за нормализацию отношений с «коллективным Западом». Опыт его предшественников Владимира Макея и Сергея Алейника, возглавлявших ведомство после 2020 года, нельзя назвать позитивным, а шансы Рыженкова на прорыв малы.
При этом он пользуется расположением Лукашенко. Тот относится к Рыженкову уважительно, в какой-то степени даже по-отечески, но отсутствие успехов на нынешней должности может поставить крест на его карьерных амбициях. Не в пользу Рыженкова говорит и тот факт, что он родился в столице (негативное отношение Лукашенко к Минску известно) и имеет польские корни.
Еще одним скорее негативным фактором является и возраст Рыженкова, который почти на десять лет старше другого кандидата — Крутого.
О Дмитрии Крутом
Из заявлений и намеков Лукашенко можно заключить, что на посту президента он хотел бы видеть молодого, напористого, жесткого и одновременно лояльного управленца — своего рода Лукашенко 2.0 из 1994 года, но с опытом и знаниями. Из всех топ-чиновников этому образу наиболее соответствует 42-летний Крутой.
Как и Лукашенко, он родом из Могилевской области (Белыничи). В 1994 году Крутому исполнилось 13 лет, и сформировался он именно в эпоху Лукашенко. Крутой — один из самых успешных представителей номенклатуры этой эпохи. Он поступательно поднимался по карьерной лестнице и обладает обширным управленческим опытом (успел поработать в правительстве, в администрации, а также послом в России.
К тому же это известная и понятная Кремлю кандидатура. Именно Крутой выглядит на данный момент наиболее вероятным преемником нынешнего правителя.