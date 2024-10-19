«Такого я еще не видела» 19.10.2024, 14:48

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В белорусском магазине заметили вино в йогуртовых стаканах.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали вино в пластиковом стакане, как из-под йогурта, в витебском магазине. Автор видео удивилась находке, а вот люди постарше в комментариях заверили, что в такой таре напиток продают уже лет 30, пишет «Телеграф».

«Такого прикола я еще не видела. Кто угадает, что это? Это вино. Кто не хочет покупать себе литр винишка, вот такой формат», — показала девушка.

Это продукция Слонимского винно-водочного завода, в частности вино «Слонімскі пачастунак» (на их сайте сказано, что напиток производят в объеме 0,25 литра, 0,5, 0,7 и 1 литр). Показанный стакан — как раз 0,25, стоит он 2,62 — 2,75 рубля.

«Папин йогурт», — пошутил один комментатор.

«Это пробник», — предположил другой.

«В 90-е годы было очень популярно», — рассказал третий.

«Для эстетов, которые с горла не пьют», — написал четвертый.

Кто-то же говорил о качестве напитка: «Это чернило, а не вино».

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