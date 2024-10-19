закрыть
19 октября 2024, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Такого я еще не видела»

  • 19.10.2024, 14:48
  • 1,008
«Такого я еще не видела»

В белорусском магазине заметили вино в йогуртовых стаканах.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали вино в пластиковом стакане, как из-под йогурта, в витебском магазине. Автор видео удивилась находке, а вот люди постарше в комментариях заверили, что в такой таре напиток продают уже лет 30, пишет «Телеграф».

@zatestilvitebsk

♬ оригинальный звук - zatestilvitebsk

«Такого прикола я еще не видела. Кто угадает, что это? Это вино. Кто не хочет покупать себе литр винишка, вот такой формат», — показала девушка.

Это продукция Слонимского винно-водочного завода, в частности вино «Слонімскі пачастунак» (на их сайте сказано, что напиток производят в объеме 0,25 литра, 0,5, 0,7 и 1 литр). Показанный стакан — как раз 0,25, стоит он 2,62 — 2,75 рубля.

«Папин йогурт», — пошутил один комментатор.

«Это пробник», — предположил другой.

«В 90-е годы было очень популярно», — рассказал третий.

«Для эстетов, которые с горла не пьют», — написал четвертый.

Кто-то же говорил о качестве напитка: «Это чернило, а не вино».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь