закрыть
19 октября 2024, суббота, 15:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лицо Путина медленно, но верно приобретает сходство с чайным грибом»

  • Александр Невзоров
  • 19.10.2024, 15:03
«Лицо Путина медленно, но верно приобретает сходство с чайным грибом»

Роковые слова прозвучали.

Лицо Путина медленно, но верно приобретает сходство с чайным грибом. Не спасает и третий слой тоналки, которой старый маньяк замазывает следы погрибения.

Конечно, он старательно прихорошился для форума БРИКС и выглядит удовлетворительно. Грим хороший. Костюмчик сидит. Впрочем, больше всего Путину пошла бы бирка на большом пальце ноги. Именно она обеспечила бы искренний восторг всей планеты и стала бы лучшим украшением.

Упырь явно встревожен: со вчерашнего дня он утратил монополию на ядерный шантаж.

Хотя Зеленский кокетничает и «отвергает» подозрения в намерениях изготовить ЯО, всем все стало ясно.

Роковые слова прозвучали.

А возможность создания бомбы Украиной вполне реальна. Реакторы есть. Годовой наработки плутония хватит на 200-250 зарядов. Тяжелая вода есть. Чертежей до фига; при СССР Украина хранила и обслуживала часть совкового арсенала, включая п-35 ( термояд с плутониевым запалом на 400 кт).

Носители есть - и МИГ- 29/ СУ-27, «Нептуны» тоже вполне способны нести ядерку.

Простор для применения - огромен: «ДНР» и «ЛНР». Эти территории находятся в пределах международно признанных границ Украины так что ядерно отвечать РФ не сможет.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь