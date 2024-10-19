«Лицо Путина медленно, но верно приобретает сходство с чайным грибом» Александр Невзоров

19.10.2024, 15:03

Роковые слова прозвучали.

Лицо Путина медленно, но верно приобретает сходство с чайным грибом. Не спасает и третий слой тоналки, которой старый маньяк замазывает следы погрибения.

Конечно, он старательно прихорошился для форума БРИКС и выглядит удовлетворительно. Грим хороший. Костюмчик сидит. Впрочем, больше всего Путину пошла бы бирка на большом пальце ноги. Именно она обеспечила бы искренний восторг всей планеты и стала бы лучшим украшением.

Упырь явно встревожен: со вчерашнего дня он утратил монополию на ядерный шантаж.

Хотя Зеленский кокетничает и «отвергает» подозрения в намерениях изготовить ЯО, всем все стало ясно.

Роковые слова прозвучали.

А возможность создания бомбы Украиной вполне реальна. Реакторы есть. Годовой наработки плутония хватит на 200-250 зарядов. Тяжелая вода есть. Чертежей до фига; при СССР Украина хранила и обслуживала часть совкового арсенала, включая п-35 ( термояд с плутониевым запалом на 400 кт).

Носители есть - и МИГ- 29/ СУ-27, «Нептуны» тоже вполне способны нести ядерку.

Простор для применения - огромен: «ДНР» и «ЛНР». Эти территории находятся в пределах международно признанных границ Украины так что ядерно отвечать РФ не сможет.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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