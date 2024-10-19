закрыть
19 октября 2024, суббота, 15:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

КНДР заявила о «провокации» и пригрозила войной Южной Корее

  • 19.10.2024, 15:19
КНДР заявила о «провокации» и пригрозила войной Южной Корее

В районе Пхеньяна якобы обнаружили дрон с ящиком открыток.

КНДР заявила, что якобы обнаружила беспилотник Южной Кореи с ящиком открыток в районе Пхеньяна. Северная Корея пригрозила соседней стране войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.

Он утверждает, что это якобы «решающее вещественное доказательство» того, что Южная Корея совершила провокацию. КНДР уверяет, что провела техническую экспертизу обнаруженного беспилотника и пришла к выводу, что это малоразмерный беспилотник дистанционной разведки, принадлежащий южнокорейским военным.

КНДР заявила, что приняла решение о сохранении состояния полной боевой готовности артиллерийских соединений и частей у границы.

Северная Корея предупредила, что повторное нарушение территориальных наземных, воздушных и водных границ КНДР будет расценено как «серьезная военная провокация против суверенитета», и пригрозила объявлением войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО
Мандарины и яблоки, ПКТ и ШИЗО Ирина Халип
Бурятский батальон пхеньянского калибра
Бурятский батальон пхеньянского калибра Владимир Халип
Россия потеряла большой космос
Россия потеряла большой космос Владимир Пастухов
Болевые точки Кремля
Болевые точки Кремля Андрей Окунь