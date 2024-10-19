КНДР заявила о «провокации» и пригрозила войной Южной Корее
- 19.10.2024, 15:19
В районе Пхеньяна якобы обнаружили дрон с ящиком открыток.
КНДР заявила, что якобы обнаружила беспилотник Южной Кореи с ящиком открыток в районе Пхеньяна. Северная Корея пригрозила соседней стране войной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.
Он утверждает, что это якобы «решающее вещественное доказательство» того, что Южная Корея совершила провокацию. КНДР уверяет, что провела техническую экспертизу обнаруженного беспилотника и пришла к выводу, что это малоразмерный беспилотник дистанционной разведки, принадлежащий южнокорейским военным.
КНДР заявила, что приняла решение о сохранении состояния полной боевой готовности артиллерийских соединений и частей у границы.
Северная Корея предупредила, что повторное нарушение территориальных наземных, воздушных и водных границ КНДР будет расценено как «серьезная военная провокация против суверенитета», и пригрозила объявлением войны.